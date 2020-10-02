У Києві з’явився надсучасний медичний заклад (фото, відео)



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У клініці «Оберіг» є найсучасніше обладнання Фото: пресслужба мера Києва

Інвестор уклав у проєкт майже 1 млрд гривень

Мер Києва Віталій Кличко відвідав новий корпус клініки «Оберіг», що звели в столиці в рамках успішної співпраці приватного інвестора та міської влади. Про це він повідомив своїй сторінці у Facebook.

«Завдяки реалізації цього інвестпроєкту в Києві з’явився надсучасний медичний заклад, де можуть отримувати медичну допомогу не тільки кияни, а й пацієнти з усього світу», - написав Кличко.

За словами мера Києва, інвестор уклав у проєкт майже 1 млрд гривень. З них 13,6 млн гривень на розвиток міста: поліпшення матеріально-технічної бази медзакладів Києва, ремонти відділень, закупівлю медичних меблів та обладнання.

Тільки цього року «Оберіг» сплатить ПДФО на понад 60 млн грн. А реалізація проекту дозволила створити близько 500 нових робочих місць.

«Подивився, в яких умовах та на якому обладнанні працюють медики. І приємно вражений! У клініці є найсучасніше обладнання для променевої терапії, яке дозволяє здійснювати точність опромінення. Також обладнання для раннього виявлення раку та оперативних втручань. У клініці здійснили уже восьму трансплантацію печінки та збираються трансплантувати нирку», - зазначив мер.

Що важливо - у новому корпусі клініки відкрили і відділення для лікування хворих на коронавірус на 20 ліжок. І вже невдовзі планують облаштувати ще одне таке відділення.

«Київ сьогодні – це місто, яке дає багато можливостей для бізнесу за простими і прозорими правилами. І реалізація інвестпроекту клініки «Оберіг» - приклад цього, - зауважив Кличко. - Ми запрошуємо до співпраці активних та прогресивних підприємців. Щоб разом зробити Київ найкомфортнішим і найпривабливішим для життя і роботи європейським містом!».

За його словами, наразі до інвестиційного конкурсу готуються ще кілька проєктів у медичній сфері. Зокрема, будівництво медичних закладів в Печерському, Дніпровському та Шевченківському районах міста.