Чехія заборонила в'їзд в країну для іноземців через коронавірус
Обмеження будуть діяти до 14 лютого включно
У Чехії заборонили в'їзд в країну для іноземців. Рішення прийнято через пандемію коронавіруса і буде діяти з 30 січня.
Про це повідомили в МЗС Чехії.
Так, забороняється в'їзд зі всіх країн, незалежно від того, в якій зоні країна знаходиться - зеленій, помаранчевій або червоній.
Як виняток, дозволяється в'їхати в країну тільки громадянам Чехії.
Обмеження будуть діяти до 14 лютого включно.
Раніше уряд Чехії ухвалив рішення посилити карантин у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні. Нові обмеження набудуть чинності в суботу, 30 січня.