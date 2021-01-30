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    У світі

    Чехія заборонила в'їзд в країну для іноземців через коронавірус

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    Чехія заборонила в'їзд в країну для іноземців через коронавірус

    Обмеження будуть діяти до 14 лютого включно

    У Чехії заборонили в'їзд в країну для іноземців. Рішення прийнято через пандемію коронавіруса і буде діяти з 30 січня.

    Про це повідомили в МЗС Чехії.

    Так, забороняється в'їзд зі всіх країн, незалежно від того, в якій зоні країна знаходиться - зеленій, помаранчевій або червоній.

    Як виняток, дозволяється в'їхати в країну тільки громадянам Чехії.

    Обмеження будуть діяти до 14 лютого включно.

    Раніше уряд Чехії ухвалив рішення посилити карантин у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні. Нові обмеження набудуть чинності в суботу, 30 січня.

    Теги: карантин уряд коронавірус
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