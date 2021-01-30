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    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 4685 нових хворих на коронавірус

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    За весь час пандемії в Україні захворіло 1216278 особи - Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 4685 нових хворих на коронавірус
    За весь час пандемії в Україні захворіло 1216278 особи

    До лікарень з коронавірусом вчора потрапили 1906 людей

    За минулу добу в Україні медики виявили 4685 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників. Такі дані наводить очільник МОЗ Максим Степанов.

    Він повідомив, що вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1906 осіб. Померло від ускладнень хвороби 149 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 11317 людей.

    Здійснено тестувань за добу – 41781 (зокрема методом ПЛР – 23871, методом ІФА – 17910).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1216278 осіб;
    • одужало – 1014658 осіб;
    • летальних випадків – 22628;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6232960.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 5181 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.

    Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1916 осіб. Померло від ускладнень хвороби 128 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 11310 людей.

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    Теги: Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
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