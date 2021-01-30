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    Думки вголос

    Європа «горить», а в Україні Covid-19 відступає. Чи надовго?

    • Олександр Деркач

      Банкір, бізнесмен

    •  glavcom.ua
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    Кількість хворих на коронавірус різко скоротилася - Європа «горить», а в Україні Covid-19 відступає. Чи надовго?
    Кількість хворих на коронавірус різко скоротилася
    фото: freeradio.com.ua

    Час перевести дух і підвести деякі підсумки

    Ковід дав нам перепочинок. Чи надовго, хто знає. Європа горить, кожен день нові обмеження. Робити якісь прогнози у нас, на основі тієї статистики, яку повідомляють кожен день, безглуздо. Але госпіталізації впали. Це факт.

    Я не фахівець, нехай його пояснюють лікарі. У будь-якому випадку, це добре. Саме час перевести дух і підвести деякі підсумки.

    Наприкінці вересня ми відкрили ковідне відділення в клініці «Оберіг». Потім додали ще два. Закупили відсутнє обладнання, довели кисень до 10 л/хв на кожне ліжко. Через клініку пройшло 600 чоловік. Наймолодшому пацієнту було менше 20, найстаршому-більше 90. Наші бригади невідкладної допомоги доставляли хворих зі всієї України. І навіть одного разу з Криму. Кого-то виписували через 5 днів, а кого-то і через місяць. Кому-то допомагав стандартний протокол, а кому-то, на жаль, не допомагало нічого. Ні самовіддана праця лікарів, ні сучасні ліки.

    Ковідний стаціонар СПА, сюди не їхали оздоровлюватися. Було дуже багато важких. Іноді до третини. З глибоким ураженням легень, з іншими супутніми захворюваннями. Мені самому довелося лежати тиждень, і коли не складалося зі сном, я всю ніч чув виклики на пульті у чергових. Кому-то було погано.

    Хворіли лікарі і медсестри і на ходу треба було їх заміняти. Багато просто вигоряли психологічно, і треба було їх підтримувати. Особливо коли втрачали своїх пацієнтів. Але найголовніше, вони навчилися лікувати цю заразу.

    Зараз ми два з трьох відділень згорнули, лікарі і медсестри повернулися до своїх звичайних справ. Але готові в будь-який момент зібратися знову.

    Бережіть себе і не хворійте!

    Джерело: блог Олександра Деркача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: здоров'я медицина коронавірус
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