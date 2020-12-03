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    В Україні можуть посилити карантин, але локдауну не буде. ЗМІ назвали дату

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    В Кабінеті міністрів і Офісі президента підтвердили можливість січневого сценарію посилення карантину - В Україні можуть посилити карантин, але локдауну не буде. ЗМІ назвали дату
    В Кабінеті міністрів і Офісі президента підтвердили можливість січневого сценарію посилення карантину
    Фото: Радіо Свобода

    Влада наразі не розглядає сценарій тотального локдауну

    В Україні посилений карантин може бути введений з 2 по 23 січня, при цьому про тотальний локдаун мова не йде. Про це повідомили інформовані джерела РБК-Україна.

    В Кабінеті міністрів і Офісі президента підтвердили можливість січневого сценарію, але наполягають, що конкретні дати ще не визначено.

    «Остаточного рішення немає, це один з 3-4 робочих варіантів», – сказав співрозмовник видання в Кабміні.

    Джерело окремо підкреслило, що мова йде саме про посилений карантин, а не про локдаун. Логіка такого варіанту в тому, що в січні ділова активність і так різко падає.

    За словами співрозмовник видання на Банковій, ідею з посиленням обмежень вже після Нового року підтримує президент Володимир Зеленський.

    3 грудня уряд скасував карантин вихідного дня, заявивши що він був ефективний. 

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні святаПрем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст. 

    В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

    В Україні з 14 листопада діяв «карантин вихідного дня».  Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

    Під час карантину вихідного дня було заборонено працювати:

    • кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;
    • торговим розважальним центрам;
    • закладам культури;
    • спортзалам, фітнес-центрам.
    Теги: ЗМІ Україна карантин коронавірус
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