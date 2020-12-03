В Україні можуть посилити карантин, але локдауну не буде. ЗМІ назвали дату

В Кабінеті міністрів і Офісі президента підтвердили можливість січневого сценарію посилення карантину

Влада наразі не розглядає сценарій тотального локдауну

В Україні посилений карантин може бути введений з 2 по 23 січня, при цьому про тотальний локдаун мова не йде. Про це повідомили інформовані джерела РБК-Україна.

В Кабінеті міністрів і Офісі президента підтвердили можливість січневого сценарію, але наполягають, що конкретні дати ще не визначено.

«Остаточного рішення немає, це один з 3-4 робочих варіантів», – сказав співрозмовник видання в Кабміні.

Джерело окремо підкреслило, що мова йде саме про посилений карантин, а не про локдаун. Логіка такого варіанту в тому, що в січні ділова активність і так різко падає.

За словами співрозмовник видання на Банковій, ідею з посиленням обмежень вже після Нового року підтримує президент Володимир Зеленський.

3 грудня уряд скасував карантин вихідного дня, заявивши що він був ефективний.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

В Україні з 14 листопада діяв «карантин вихідного дня». Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Під час карантину вихідного дня було заборонено працювати: