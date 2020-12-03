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    Одеську Covid-лікарню, де тіла померлих лежать в коридорах, взяли під охорону нацгвардійці

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    Одеська міська лікарня №&thinsp;5 відкрилася кілька днів тому, її відділення на 90 ліжко-місць вщент заповнилося за півтори доби - Одеську Covid-лікарню, де тіла померлих лежать в коридорах, взяли під охорону нацгвардійці
    Одеська міська лікарня № 5 відкрилася кілька днів тому, її відділення на 90 ліжко-місць вщент заповнилося за півтори доби

    Військовослужбовці чергують цілодобово у дві зміни

    В Одесі військовослужбовці Національної гвардії взяли під охорону міську лікарню № 5, де пацієнти скаржилися на невивезені тіла померлих.

    У військовій частині 3012 повідомили, що гвардійці контролюють, аби пацієнти і медики не порушували правила карантину.

    Нацгвардійці чергують під стінами Covid-лікарні цілодобово у дві зміни.

    «За добу ми приймаємо по 50 пацієнтів — це дуже велике навантаження. Пацієнти панікують, персонал панікує. Дійсно, пацієнти вмирають, персонал не завжди встигає все вчасно зробити. Є такі моменти, коли вмирають кілька пацієнтів одночасно», — розповіла заступниця директора з медичних питань лікарні № 5 Людмила Бірюкова.

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, напередодні родичі пацієнтів, які перебувають у лікарні № 5, спробували прорватися всередину медзакладу, аби передати ліки та побачитися з рідними, так вони відреагували на шокуючі світлини з тілами померлих пацієнтів, які лежать у холі та палатах лікарні.

    Одеська міська лікарня № 5 відкрилася кілька днів тому. За повідомленнями волонтерів, її відділення на 90 ліжко-місць вщент заповнилося за півтори доби.

    За минулу добу в Одеській області виявили 935 нових інфікованих коронавірусом. З початку пандемії в регіоні захворіли вже 47 920 осіб. Число летальних випадків зросло до 609.

    Як повідомлялося 2 грудня, пацієнти одеської ковідної лікарні показали трупи, які просто лежать на коридорах (фото)

    До слова, в Україні за минулу добу, 2 грудня, коронавірус виявили у 14 496 людей. За весь час пандемії: захворіло – 772 760 осіб; одужало – 384 426 осіб; летальних випадків – 12 960; проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.

    Теги: ЗМІ Одеса Нацгвардія лікарня ліки коронавірус
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