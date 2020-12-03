Оперативні дані. За добу Covid-19 підтвердився у понад 14 тисяч українців

2 грудня з коронавірусом в Україні було госпіталізовано 1 739 осіб

За вчорашній день захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників

За минулу добу, 2 грудня, в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей. Натомість тих, хто одужав – майже на тисячу більше. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

«Друзі, другий день поспіль маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли», – написав міністр.

Водночас зазначимо, що нових випадків коронавірусу за минулу добу виявлено на 1355 більше, ніж днем раніше, за добу 1 грудня.

Також глава МОЗ додав, що вчора захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.

Крім того було госпіталізовано 1 739 осіб. А померло від ускладнень хвороби – 243.

Здійснено тестувань за добу – 72 678 (зокрема методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 772 760 осіб;

одужало – 384 426 осіб;

летальних випадків – 12 960;

проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 75 376 випадків;

Вінницька область – 17 988 випадків;

Волинська область – 25 121 випадок;

Дніпропетровська область – 40 966 випадків;

Донецька область – 24 175 випадків;

Житомирська область – 30 630 випадків;

Закарпатська область – 23 880 випадків;

Запорізька область – 33 615 випадків;

Івано-Франківська область – 38 080 випадків;

Київська область – 40 427 випадків;

Кіровоградська область – 5 701 випадок;

Луганська область – 6 610 випадків;

Львівська область – 48 144 випадки;

Миколаївська область – 19 894 випадки;

Одеська область – 47 920 випадків;

Полтавська область – 23 926 випадків;

Рівненська область – 32 223 випадки;

Сумська область – 31 184 випадки;

Тернопільська область – 28 673 випадки;

Харківська область – 57 267 випадків;

Херсонська область – 11 087 випадків;

Хмельницька область – 30 943 випадки;

Черкаська область – 24 776 випадків;

Чернівецька область – 34 432 випадки;

Чернігівська область – 19 722 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні днем раніше, 1 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людини. Також відомо, що вчора захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Крім того вчора 13 882 пацієнти одужали, а 169 — померли від ускладнень.

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