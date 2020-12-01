МОЗ назвав регіони-лідери за приростом хворих на коронавірус

За минулу добу, 30 листопада, в Україні виявлено 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19

Найбільше хворих виявили у столиці - майже 1800

За останню добу до трійки регіонів-лідерів за найбільшою кількістю підтверджених випадків Covid-19 увійшли Київ, Одеська та Дніпропетровська області. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максима Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях», - повідомив голова МОЗ.

Статистика щодо захворюваності у Києві і по областях виглядає так:

Київ – 72 277 (+1 799 за добу)

Вінницька – 17 569 (+164)

Волинська – 24 483 (+348)

Дніпропетровська – 39 659 (+870)

Донецька – 23 157 (+350)

Житомирська – 30 100 (+189)

Закарпатська – 23 438 (+245)

Запорізька – 31 608 (+733)

Івано-Франківська – 37 017 (+583)

Київська – 38 528 (+841)

Кіровоградська – 5 382 (+96)

Луганська – 6 350 (+76)

Львівська – 46 891 (+813)

Миколаївська – 18 985 (+450)

Одеська – 45 838 (+889)

Полтавська – 22 763 (+708)

Рівненська – 31 283 (+327)

Сумська – 29 627 (+796)

Тернопільська – 28 095 (+246)

Харківська – 55 702 (+361)

Херсонська – 10 371 (+222)

Хмельницька – 29 751 (+174)

Черкаська – 23 590 (+666)

Чернівецька – 33 942 (+210)

Чернігівська – 18 717 (+342)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За минулу добу, 30 листопада, в Україні виявлено 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Додамо, що станом на ранок 1 грудня зафіксовано вже 745 тисяч випадків коронавірусної хвороби Covid-19, при цьому одужало – 355 172 особи, летальних випадків – 12 548.

Напередодні Степанов сказав, коли жорсткий локдаун стане неминучим. Він пояснив, що пропозиція щодо введення повного жорсткого локдауну в Україні залежатиме від навантаження на медичну систему кількості госпіталізованих, зокрема від здатності надавати медичну допомогу всім без виключення громадянам.

До слова, Степанов пояснив, чому в Україні треба запровадити тритижневий локдаун.

Як відомо, МОЗ не планує продовжувати карантин вихідного дня.

Нагадаємо, 30 листопада на нараді у президента Зеленського не визначилися з датою введення локдауну.

Як повідомлялося, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.

Також стало відомо, що Верховна Рада у п’ятницю, 4 грудня, під час «години запитань» до уряду заслухає главу Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова через зростання кількості хворих на коронавірус.