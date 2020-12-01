МОЗ назвав регіони-лідери за приростом хворих на коронавірус
Найбільше хворих виявили у столиці - майже 1800
За останню добу до трійки регіонів-лідерів за найбільшою кількістю підтверджених випадків Covid-19 увійшли Київ, Одеська та Дніпропетровська області. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максима Степанов.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях», - повідомив голова МОЗ.
Статистика щодо захворюваності у Києві і по областях виглядає так:
- Київ – 72 277 (+1 799 за добу)
- Вінницька – 17 569 (+164)
- Волинська – 24 483 (+348)
- Дніпропетровська – 39 659 (+870)
- Донецька – 23 157 (+350)
- Житомирська – 30 100 (+189)
- Закарпатська – 23 438 (+245)
- Запорізька – 31 608 (+733)
- Івано-Франківська – 37 017 (+583)
- Київська – 38 528 (+841)
- Кіровоградська – 5 382 (+96)
- Луганська – 6 350 (+76)
- Львівська – 46 891 (+813)
- Миколаївська – 18 985 (+450)
- Одеська – 45 838 (+889)
- Полтавська – 22 763 (+708)
- Рівненська – 31 283 (+327)
- Сумська – 29 627 (+796)
- Тернопільська – 28 095 (+246)
- Харківська – 55 702 (+361)
- Херсонська – 10 371 (+222)
- Хмельницька – 29 751 (+174)
- Черкаська – 23 590 (+666)
- Чернівецька – 33 942 (+210)
- Чернігівська – 18 717 (+342)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За минулу добу, 30 листопада, в Україні виявлено 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Додамо, що станом на ранок 1 грудня зафіксовано вже 745 тисяч випадків коронавірусної хвороби Covid-19, при цьому одужало – 355 172 особи, летальних випадків – 12 548.
Напередодні Степанов сказав, коли жорсткий локдаун стане неминучим. Він пояснив, що пропозиція щодо введення повного жорсткого локдауну в Україні залежатиме від навантаження на медичну систему кількості госпіталізованих, зокрема від здатності надавати медичну допомогу всім без виключення громадянам.
До слова, Степанов пояснив, чому в Україні треба запровадити тритижневий локдаун.
Як відомо, МОЗ не планує продовжувати карантин вихідного дня.
Нагадаємо, 30 листопада на нараді у президента Зеленського не визначилися з датою введення локдауну.
Як повідомлялося, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.
Також стало відомо, що Верховна Рада у п’ятницю, 4 грудня, під час «години запитань» до уряду заслухає главу Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова через зростання кількості хворих на коронавірус.