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    МОЗ назвав регіони-лідери за приростом хворих на коронавірус

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    За минулу добу,&nbsp;30 листопада, в Україні виявлено 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби&nbsp;Covid-19 - МОЗ назвав регіони-лідери за приростом хворих на коронавірус
    За минулу добу, 30 листопада, в Україні виявлено 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19

    Найбільше хворих виявили у столиці - майже 1800

    За останню добу до трійки регіонів-лідерів за найбільшою кількістю підтверджених випадків Covid-19 увійшли Київ, Одеська та Дніпропетровська області. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максима Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях», - повідомив голова МОЗ.

    Статистика щодо захворюваності у Києві і по областях виглядає так:

    • Київ – 72 277 (+1 799 за добу)
    • Вінницька – 17 569 (+164)
    • Волинська – 24 483 (+348)
    • Дніпропетровська – 39 659 (+870)
    • Донецька – 23 157 (+350)
    • Житомирська – 30 100 (+189)
    • Закарпатська – 23 438 (+245)
    • Запорізька – 31 608 (+733)
    • Івано-Франківська – 37 017 (+583)
    • Київська – 38 528 (+841)
    • Кіровоградська – 5 382 (+96)
    • Луганська – 6 350 (+76)
    • Львівська – 46 891 (+813)
    • Миколаївська – 18 985 (+450)
    • Одеська – 45 838 (+889)
    • Полтавська – 22 763 (+708)
    • Рівненська – 31 283 (+327)
    • Сумська – 29 627 (+796)
    • Тернопільська – 28 095 (+246)
    • Харківська – 55 702 (+361)
    • Херсонська – 10 371 (+222)
    • Хмельницька – 29 751 (+174)
    • Черкаська – 23 590 (+666)
    • Чернівецька – 33 942 (+210)
    • Чернігівська – 18 717 (+342)

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    За минулу добу, 30 листопада, в Україні виявлено 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Додамо, що станом на ранок 1 грудня зафіксовано вже 745 тисяч випадків коронавірусної хвороби Covid-19, при цьому одужало – 355 172 особи, летальних випадків – 12 548. 

    Напередодні Степанов сказав, коли жорсткий локдаун стане неминучимВін пояснив, що пропозиція щодо введення повного жорсткого локдауну в Україні залежатиме від навантаження на медичну систему кількості госпіталізованих, зокрема від здатності надавати медичну допомогу всім без виключення громадянам.

    До слова, Степанов пояснив, чому в Україні треба запровадити тритижневий локдаун.

    Як відомо, МОЗ не планує продовжувати карантин вихідного дня.

    Нагадаємо, 30 листопада на нараді у президента Зеленського не визначилися з датою введення локдауну.

    Як повідомлялося, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.

    Також стало відомо, що Верховна Рада у п’ятницю, 4 грудня, під час «години запитань» до уряду заслухає главу Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова через зростання кількості хворих на коронавірус.

     

    Теги: Київ статистика хвороби карантин коронавірус
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