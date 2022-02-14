Помітна при ходьбі: вчені назвали незвичайну ознаку високого рівня холестерину

Ознакою високого рівня холестерину можуть бути судоми в ногах при ходьбі

Високий рівень холестерину в крові призводить до інфаркту та інсульту

Судоми в ногах під час ходьби можуть вказувати на захворювання периферичних артерій та високий рівень шкідливого холестерину в крові. Про це повідомила Daily Express із посиланням на експертів Американської асоціації кардіологів (AHA).

Болючі судоми м'язів стегон, ляжок або литок часто можна відчувати при ходьбі, підйомі сходами або іншому фізичному навантаженні.

Експерти пояснили, що захворювання периферичних артерій веде до поступового звуження та повної закупорки просвіту аорти та магістральних артерій. Це відбувається через відкладення холестерину, які формують атеросклеротичні бляшки.

Також у людини з такою проблемою можуть спостерігатися болі в ногах, судоми та оніміння в кистях.

Від надлишку холестерину в крові також з'являються виразки, що не гояться, на гомілках і ступнях, змінюється колір шкіри на пальцях ніг.

Експерти нагадали, що високий рівень холестерину збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Це може спровокувати інсульт або серцевий напад. Щоб уникнути проблем – потрібно вести активний спосіб життя і дотримуватися дієти з великим вмістом ненасичених жирів.

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