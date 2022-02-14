Вчені попередили про смертельну небезпеку нових штамів Covid-19

Майбутній варіант Covid-19 може бути набагато небезпечнішим і викликати більшу кількість смертей і випадків серйозних захворювань, ніж Omicron

Британські вчені вважають, що наступний штам коронавірусу може бути набагато небезпечнішим за попередні варіанти. Про це повідомила газета The Guardian.

Епідеміолог Марк Вулхаус з Единбурзького університету наголосив на небезпеці, яку створює поширене припущення, що варіанти Covid-19 будуть продовжувати слабшати.

«Варіант Omicron не походить від варіанту Delta. Він походить із зовсім іншої частини генеалогічного дерева вірусу, – сказав він.

У зв'язку з цією обставиною остаточно незрозуміло, звідки з'явиться новий випадок і які у результаті в нього будуть характеристики.

«Він може бути як більшим, так і менш патогенним. Після «Омікрону» варіантів буде більше, і якщо вони будуть заразнішими, вони будуть домінувати. Вони можуть виявитися більш смертельними або мати більш серйозний негативний вплив», – наголосив фахівець.

До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19. Раніше пацієнт з Covid-19 мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати забору матеріалу на тестування. Повторне тестування могло проводитися не раніше 10 днів з моменту появи симптомів або першого позитивного тесту. Тепер же повторне тестування можна проводити через п’ять днів з дня появи симптомів або позитивного результату ПЛР-тестування.