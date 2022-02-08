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    Інфекціоніст Сергій Крамарев: Діти менші одного року лікуються довше, у них перебіг важчий

    інтерв'ю
    Сергій&nbsp;Крамарев: Якщо говорити про шпиталізованих до нашої лікарні дітей, то основна маса заразилась всередині сімей - Інфекціоніст Сергій Крамарев: Діти менші одного року лікуються довше, у них перебіг важчий
    Сергій Крамарев: Якщо говорити про шпиталізованих до нашої лікарні дітей, то основна маса заразилась всередині сімей
    фото: nmuofficial.com

    «Щоб вберегти дітей від Сovid-19, потрібно вакцинувати дорослих»

    Штам «Омікрон», який здавався «легеньким», доки не прийшов до України, має свої дуже неприємні особливості. Одна з них – підвищена небезпека для дітей. Саме на цей штам діти хворіють частіше і важче, ніж на попередні.

    Про особливості цього захворювання, про шляхи убезпечити новонароджених, дошкільнят та школярів, а також про неефективні методи профілактики в інтерв’ю «Главкому» розказав завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця, професор, позаштатний радник Міністерства охорони здоров’я, дитячий лікар-інфекціоніст в Київській міській інфекційній дитячій лікарні Сергій Крамарев.

    За свідченням лікарів, під час нинішнього спалаху Covid-19 хворіє значно більше дітей, ніж у попередні хвилі. Ви це спостерігаєте?

    Так, однозначно.

    У вашій лікарні більшість шпиталізованих дітей – з «Омікроном»?

    На жаль, ми можемо лише фіксувати наявність Sars-Cov-2, різновиди ж не можемо визначати.

    Для «Омікрону» нехарактерний розвиток пневмонії. Чому тоді дітей не можна лікувати вдома?

    Поясню. У нас орієнтовно з 80-ти дітей половина – віком до року. Це категорія з груп ризику, у якої найчастіше розвиваються і пневмонія, й інші ускладнення. Зауважу: переважна більшість дітей, яких ми шпиталізуємо, мають або підозру на пневмонію, або підтверджену пневмонію.

    Чи правда, що при «Омікроні» важко збивається температура, особливо у дітей?

    Буває по-різному: часто висока температура, вища 39°C, впродовж кількох днів. Але це не система, просто варіант перебігу.

    Як довго у середньому дитина із коронавірусом лікується на стаціонарі?

    Знову-таки, індивідуально. У першу чергу це залежить від віку – діти молодше одного року лікуються довше, бо у них перебіг важчий. Старші одужують швидше.

    Чи змінився протокол лікування дітей із появою «Омікрону»?

    Річ у тім ,що у всьому світі при різних варіантах цього вірусу підходи до лікування одні й ті самі. Ми вносимо незначні зміни, але вони мають радше уточнювальних характер, зовсім не радикальний.

    Чи часто ви фіксуєте одночасне зараження і грипом, і Covid-19?

    Такі трапляється, але, на щастя, це такі випадки рідкісні. Все-таки грипу зараз набагато менше, ніж коронавірусу.

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    МОЗ обіцяє дозволити найближчим часом вакцинацію проти Covid-19 дітей від 5 до 12 років. Чи є якісь ризики, застереження від таких щеплень?

    Інші країни вже вакцинують цю вікову категорію: Сполучені Штати, Ізраїль, Німеччина. Я вважаю, що у нашій країні масової вакцинації дітей від 5 років не буде. На мою думку, у першу чергу треба вакцинувати дітей з групи ризику – зокрема, тих, хто має супутні захворювання, аби захистити їх від важких форм інфекції.

    Наскільки вакцинація батьків може захистити дітей, якщо вони ходять у школу (1-4 класи) на гуртки?

    Якщо говорити про шпиталізованих до нашої лікарні дітей, то основна маса заразилась всередині сімей. Є американські дослідження, які доходять висновку, що між собою діти значно менше розповсюджують інфекцію, ніж заражаються всередині родини. Тому якщо у школі відбувається спалах, то як правило джерелом його є дорослий, який «приніс» хворобу до школу. Тому, щоб вберегти дітей, потрібно вакцинувати дорослих.

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    У соцмережах досі активно поширюється «рецепт» профілактики коронавірусу на випадок, якщо відбувся контакт із хворим: там фігурує антибіотик «Азітироміцин». Це має сенс?

    Це абсолютно неефективно. Річ у тім, що Covid-19 – вірусна інфекція, а антибіотики на віруси не діють, у тому числі і «Азітроміцин», тому жодного сенсу у цьому немає.

    В Україні нині розповсюджені два штами: і «Дельта», і «Омікрон». Чи слід очікувати, що коли «Омікрону» стане більше, він витіснить «Дельту» і спричинить нову хвилю захворюваності, ще одну?

    Однозначно стверджувати важко. «Дельту» ми лабораторно визначали, а для визначення «Омікрону» у нас немає тестів.

    Зважаючи на швидкість розповсюдження Covid-19, я думаю, що «Омікрон» вже на повну силу гуляє країною. Бо ж такої швидкості розповсюдження при «Дельті» не було. Можу навести приклад наших лікарів: у попередні хвилі медперсонал так масово не хворів, а зараз багато хворіє. Це вказує на «Омікрон» за контагіозністю (заразністю). Деякі лікарі під час цієї хвилі вже по другому разу хворіють. І вакциновані хворіють.

    Наталія Сокирчук, «Главком»

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    Теги: здоров'я медицина інфекція вакцинація Сергій Крамарев
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    Інфекціоніст Сергій Крамарев: Діти менші одного року лікуються довше, у них перебіг важчий