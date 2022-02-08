Інфекціоніст Сергій Крамарев: Діти менші одного року лікуються довше, у них перебіг важчий

Сергій Крамарев: Якщо говорити про шпиталізованих до нашої лікарні дітей, то основна маса заразилась всередині сімей

«Щоб вберегти дітей від Сovid-19, потрібно вакцинувати дорослих»

Штам «Омікрон», який здавався «легеньким», доки не прийшов до України, має свої дуже неприємні особливості. Одна з них – підвищена небезпека для дітей. Саме на цей штам діти хворіють частіше і важче, ніж на попередні.

Про особливості цього захворювання, про шляхи убезпечити новонароджених, дошкільнят та школярів, а також про неефективні методи профілактики в інтерв’ю «Главкому» розказав завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця, професор, позаштатний радник Міністерства охорони здоров’я, дитячий лікар-інфекціоніст в Київській міській інфекційній дитячій лікарні Сергій Крамарев.

За свідченням лікарів, під час нинішнього спалаху Covid-19 хворіє значно більше дітей, ніж у попередні хвилі. Ви це спостерігаєте?

Так, однозначно.

У вашій лікарні більшість шпиталізованих дітей – з «Омікроном»?

На жаль, ми можемо лише фіксувати наявність Sars-Cov-2, різновиди ж не можемо визначати.

Для «Омікрону» нехарактерний розвиток пневмонії. Чому тоді дітей не можна лікувати вдома?

Поясню. У нас орієнтовно з 80-ти дітей половина – віком до року. Це категорія з груп ризику, у якої найчастіше розвиваються і пневмонія, й інші ускладнення. Зауважу: переважна більшість дітей, яких ми шпиталізуємо, мають або підозру на пневмонію, або підтверджену пневмонію.

Чи правда, що при «Омікроні» важко збивається температура, особливо у дітей?

Буває по-різному: часто висока температура, вища 39°C, впродовж кількох днів. Але це не система, просто варіант перебігу.

Як довго у середньому дитина із коронавірусом лікується на стаціонарі?

Знову-таки, індивідуально. У першу чергу це залежить від віку – діти молодше одного року лікуються довше, бо у них перебіг важчий. Старші одужують швидше.

Чи змінився протокол лікування дітей із появою «Омікрону»?

Річ у тім ,що у всьому світі при різних варіантах цього вірусу підходи до лікування одні й ті самі. Ми вносимо незначні зміни, але вони мають радше уточнювальних характер, зовсім не радикальний.

Чи часто ви фіксуєте одночасне зараження і грипом, і Covid-19?

Такі трапляється, але, на щастя, це такі випадки рідкісні. Все-таки грипу зараз набагато менше, ніж коронавірусу.

МОЗ обіцяє дозволити найближчим часом вакцинацію проти Covid-19 дітей від 5 до 12 років. Чи є якісь ризики, застереження від таких щеплень?

Інші країни вже вакцинують цю вікову категорію: Сполучені Штати, Ізраїль, Німеччина. Я вважаю, що у нашій країні масової вакцинації дітей від 5 років не буде. На мою думку, у першу чергу треба вакцинувати дітей з групи ризику – зокрема, тих, хто має супутні захворювання, аби захистити їх від важких форм інфекції.

Наскільки вакцинація батьків може захистити дітей, якщо вони ходять у школу (1-4 класи) на гуртки?

Якщо говорити про шпиталізованих до нашої лікарні дітей, то основна маса заразилась всередині сімей. Є американські дослідження, які доходять висновку, що між собою діти значно менше розповсюджують інфекцію, ніж заражаються всередині родини. Тому якщо у школі відбувається спалах, то як правило джерелом його є дорослий, який «приніс» хворобу до школу. Тому, щоб вберегти дітей, потрібно вакцинувати дорослих.

У соцмережах досі активно поширюється «рецепт» профілактики коронавірусу на випадок, якщо відбувся контакт із хворим: там фігурує антибіотик «Азітироміцин». Це має сенс?

Це абсолютно неефективно. Річ у тім, що Covid-19 – вірусна інфекція, а антибіотики на віруси не діють, у тому числі і «Азітроміцин», тому жодного сенсу у цьому немає.

В Україні нині розповсюджені два штами: і «Дельта», і «Омікрон». Чи слід очікувати, що коли «Омікрону» стане більше, він витіснить «Дельту» і спричинить нову хвилю захворюваності, ще одну?

Однозначно стверджувати важко. «Дельту» ми лабораторно визначали, а для визначення «Омікрону» у нас немає тестів.

Зважаючи на швидкість розповсюдження Covid-19, я думаю, що «Омікрон» вже на повну силу гуляє країною. Бо ж такої швидкості розповсюдження при «Дельті» не було. Можу навести приклад наших лікарів: у попередні хвилі медперсонал так масово не хворів, а зараз багато хворіє. Це вказує на «Омікрон» за контагіозністю (заразністю). Деякі лікарі під час цієї хвилі вже по другому разу хворіють. І вакциновані хворіють.

Наталія Сокирчук, «Главком»