Не приймайте ці ліки: Комаровський розповів про небезпечну помилку при головному болі

Комаровський назвав марними ліки у вигляді пігулок при сильному головному болі

Лікар та телеведучий Євген Комаровський в ефірі телеканалу «Україна» назвав поширену помилку при головному болі.

За його словами, при сильному головному болі марно пити нестероїдні протизапальні засоби у вигляді пігулок. Він пояснив, що через інтенсивний біль може виникнути спазм судин, і таблетка «лежатиме в шлунку і не всмоктуватиметься».

Фахівець порадив використовувати препарат у рідкій лікарській формі.

«Наприклад, не таблетку, а сироп», – сказав він.

Комаровський також відзначив суттєву різницю між головним болем та мігренню. За його словами, при мігрені болю епізодично повторюватимуться і носитимуть нападоподібний характер. Він уточнив, що тривалість нападів може тривати від чотирьох годин до трьох діб.

Крім того, при мігрені біль може супроводжуватися підвищеною чутливістю до зовнішніх подразників та викликати нудоту.

Нагадаємо, також Комаровський назвав спосіб, як Україні здолати коронавірус.

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