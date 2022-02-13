Дві головні ознаки: Комаровський розповів, як одразу визначити «Омікрон»

Саме у Омікрону є два принципових симптоми, що відрізняють цей штам від «Дельти»

Педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його. Про це заслужений педіатр повідав в ефірі телеканалу «Україна 24».

Сильний біль в горлі й слабкість на самому початку хвороби є «принциповими» симптомами штаму коронавірусу, заявив лікар.

«Саме у Омікрону є два принципових симптоми, що відрізняють цей штам від «Дельти» та інших видів ковіду – це дуже сильна слабкість і дуже сильний біль в горлі», – повідомив Комаровський.

Педіатр зазначив, що при цьому різновиді коронавірусу слабкість виникає на початку хвороби, а при захворюванні дельтою або іншими штамами – тільки з часом, а не в перші дні хвороби.

«Другий симптом – дуже часті скарги на болі в горлі, щоб було боляче ковтати, такого за симптоматикою ковіду раніше не помічали. Принаймні, цей симптом виникав в одиничних випадках, а при «Омікроні» – відразу ж», – додав Комаровський.

Які ще симптоми «Омікрону»: підвищення температури тіла вище 37,5 °C кашель, сухий або з мізерною мокротою задишка втома відчуття тяжкості в грудній клітці.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19. Раніше пацієнт з Covid-19 мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати забору матеріалу на тестування. Повторне тестування могло проводитися не раніше 10 днів з моменту появи симптомів або першого позитивного тесту. Тепер же повторне тестування можна проводити через п’ять днів з дня появи симптомів або позитивного результату ПЛР-тестування.

Нагадаємо, до України прибула велика партія таблеток від Covid-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme. Йдеться про 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір». Це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим він запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.