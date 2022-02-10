Харчування і спорт. Перша леді розповіла про бартерні стосунки із Зеленським

«Мені пощастило з чоловіком – він мене підтримує» – Зеленська

Перша леді Олена Зеленська розповіла, як вони із чоловіком Володимиром Зеленським разом прийшли до здорового способу життя. Про це вона сповістила на своїй сторінці у Facebook.

За словами Зеленської, подружжя підтримує одне одного у плані регулярних занять спортом та правильного харчування. Зеленський підштовхнув дружину до регулярних тренувань, а вона ввела чоловікові звичку харчуватися правильно і збалансовано.

«Мені пощастило з чоловіком – він мене підтримує. Тож я привчаю його до здорового харчування, а він мене – до фізкультури. Багато років він мене м’яко підштовхував, я пручалася, знаходила відмовки, але врешті здалася. І вже понад 10 років я його правильно годую, а він допомагає мені не зупинятися з тренуваннями», – сказала Зеленська.

Перша леді впевнена, що такий приклад позитивно діє на дітей, їхня донька також намагається дотримуватися здорового способу життя, а син має менше шкідливих харчових звичок.

«Спостерігаю, як наш спосіб життя впливає на дітей, – адже все починається з сім’ї. Як моя донька практикує здорове харчування – і це справжня робота. Син, який народився, коли ми вже харчувалися свідомо, має менше наших застарілих смакових звичок. Як і майже всі діти, любить шоколад, може з’їсти шматок піци, але це для нього не норма, а виняток», – поділилася перша леді.

Також Зеленська розповіла, як схудла на 10 кілограмів після пологів і що їй допомагає триматися в тонусі.