Пораненого українського моряка лікарі в РФ оглянули «для галочки» - адвокат



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Полонений український моряк Андрій Артеменко

Сторона захисту українців вимагає повного обстеження й лікування військовополонених Артеменка, Ейдера та Сороки

Щодо пораненого військовополоненого Андрія Артеменка російська влада провела формальне обстеження стану здоров'я: «всього за дві години - для галочки».

Про це у Facebook написав адвокат Микола Полозов, зазначивши, що «такий підхід неприйнятний».

«Ми вимагаємо повного обстеження й лікування військовополоненого Артеменка, а також поранених військовополонених Андрія Ейдера й Василя Сороки», - додав Полозов.

Раніше омбудсмен Росії Тетяна Москалькова заявила, що одного з поранених українських військовослужбовців Андрія Артеменка 19 лютого направили з СІЗО до цивільної лікарні у Москві.

Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров'я українських військовополонених моряків задовільний, хоча, за словами Денісової, відповідні медичні документи українській стороні не надані.