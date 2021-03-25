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    Потрібна допомога! Відомий український фотограф у важкому стані з Covid-19

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    Фотограф Олексій Іванов потребує фінансової допомоги на лікування - Потрібна допомога! Відомий український фотограф у важкому стані з Covid-19
    Фотограф Олексій Іванов потребує фінансової допомоги на лікування
    Фото: Facebook

    Друзі фотографа просять небайдужих долучитися до збору коштів на лікування

    Відомий український фотограф Олексій Іванов захворів на коронавірус і наразі у важкому стані знаходиться в реанімації.

    24 березня стало відомо, що лікарі підключили Олексія до апарату штучної вентиляції легень. Друзі повідомляють, що у чоловіка немає позитивної динаміки, лікарі не дають ніяких прогнозів.

    Скріншот з допису друзів фотографа
    Скріншот з допису друзів фотографа

    Друзі Олексія збирають кошти на лікування. Вони просять усіх небайдужих долучитися до порятунку чоловіка.

    Скріншот із допису друзів Олексія Іванова
    Скріншот із допису друзів Олексія Іванова

    Як відомо, Олексій Іванов з 2003-го до 2011 року працював фотокореспондентом в газеті «Україна Бізнес Ревю». З 2012 року по 2018-й – фотокореспондентом в газеті «Вечірній Київ».

    Як повідомлялося, 24 березня пішла з життя через ускладнення, спричинені Сovid-19, вдома українська театрознавиця і викладачка Анна Липківська.

    Теги: Київ фотограф лікарня коронавірус
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