Потрібна допомога! Відомий український фотограф у важкому стані з Covid-19

Друзі фотографа просять небайдужих долучитися до збору коштів на лікування

Відомий український фотограф Олексій Іванов захворів на коронавірус і наразі у важкому стані знаходиться в реанімації.

24 березня стало відомо, що лікарі підключили Олексія до апарату штучної вентиляції легень. Друзі повідомляють, що у чоловіка немає позитивної динаміки, лікарі не дають ніяких прогнозів.

Скріншот з допису друзів фотографа

Друзі Олексія збирають кошти на лікування. Вони просять усіх небайдужих долучитися до порятунку чоловіка.

Скріншот із допису друзів Олексія Іванова

Як відомо, Олексій Іванов з 2003-го до 2011 року працював фотокореспондентом в газеті «Україна Бізнес Ревю». З 2012 року по 2018-й – фотокореспондентом в газеті «Вечірній Київ».

Як повідомлялося, 24 березня пішла з життя через ускладнення, спричинені Сovid-19, вдома українська театрознавиця і викладачка Анна Липківська.