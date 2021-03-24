Коронавірус. Не стало відомої журналістки, театрального критика та викладача

Останніми роками Анна Липківська була викладачем Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв

Відома українська театрознавиця і викладачка Анна Липківська сьогодні пішла з життя через ускладнення, спричинені Сovid-19. Про це повідомляють її друзі та колеги у соцмережах. Зокрема драматург Павло Ар'є написав, що «клятий ковід забирає найкращих, найсправжніших людей» та висловив свої співчуття рідним.

Журналіст і театральний і кінокритик Олег Вергеліс також зізнався, що не може повірити у трагічну звістку.

«Не стало Ані Липківськоі. Наслідки жахливоі «корони». Не віриться. І неможливо змиритися з трагічними обставинами цього жахливого Часу і цього несправедливо буття», - написав він.

«Аня Липківська – камертон нашого театрального життя, талановитий театральний критик, порядна добра людина, професіонал високого ґатунку, учениця Валентини Ігорівни Заболотної. Її тексти у журналі «Український театр» у 80-90-ті були і для мене катедрою театральної ритики, її тексти навчали щиро любити і об’єктивно аналізувати театральний процес в Україні», – написав Вергеліс.

Він також пригадав, що був на презентації книги Липківської «Світ у дзеркалі драми». «І тоді ж зауважив, яка гарна образна і об'ємна назва цієї книжки. Тепер ту назву я би трохи перефразував – «Світ у дзеркалі трагедії», – каже театральний критик.

Відомо, що Анна Липківська народилася у 1967 році, отже цього року їй мало виповнитися 54.

Сама Анна Липківська свій останній пост у «Фейсбуці», датований ще 1 лютого, присвятила іншому митцю – Сергію Проскурні. Відомий режисер помер у віці 63 років і Липківська тяжко переживала його смерть.

Останніми роками Анна Липківська була викладачем Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв.

Вона викладала студентам історію театру, історію всесвітньої драматургії та керувала магістерськими роботами.

Член Національної спілки театральних діячів України. Лектор, експерт всеукраїнських семінарів та сезонних шкіл НСТДУ (від 2017 р. до сьогодні). Член журі багатьох театральних фестивалів: «ГРА – GRA», «Час Театру», «Золоті оплески Буковини», «Слов’янські театральні зустрічі». З 2019 і до сьогодні – член галузевої експертної ради 02 – «Культура і мистецтво» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Є авторкою понад 500 статей з актуальних мистецьких і суспільних проблем у фахових і загальних виданнях України, Польщі, Чехії, Білорусі та ін., дописів у колективних наукових працях «Нариси з історії театрального мистецтва України XX століття» й «Український театр ХХ століття: Антологія вистав», монографії «Світ у дзеркалі драми»; співавтором книги «Прості речі: вісім розмов з Адою Роговцевою».

Лауреат премії Національної спілки театральних діячів України в галузі театрознавства та театральної критики.







