Вакцина від Covid-19: у Києві перші щеплення отримали літні люди

В разі, якщо після щеплення все ж таки людина захворіла, то перенесе хворобу в легкій формі, без потрапляння до лікарні

Міністр Степанов нагадав, що імунітет після першої вакцинації починає формуватися на 14-22 день, а за 12 тижнів потрібно ввести ще одну дозу

У київських столичних стаціонарних пунктах щеплення почали вакцинувати перших літніх людей. Фотографіями з одного із столичних стаціонарних пунктів щеплення, який відкрився напередодні, поділився міністр охорони здоров’я Максим Степанов на свої сторінці Facebook.

«Зараз тут вакцинують людей вікової групи 80+, які записалися через сімейних лікарів. За вчорашній день тут зробили щеплення 50 людям старшого віку, приблизно стільки ж планують вакцинувати сьогодні», – розповів він.

За словами Степанова, він також переконав вакцинуватися своїх батьків-лікарів. «Сьогоднішні вакциновані були надзвичайно свідомі. Їм майже 90 і кажуть, що вакцинувалися, бо хочуть ще пожити мінімум до 100 років, побавити онуків і правнуків. За годину після щеплення почувалися добре. В разі якихось побічних дій – порадив одразу звертатися до сімейного лікаря», – зазначив міністр.

Степанов нагадав, що імунітет після першої вакцинації починає формуватися на 14-22 день, а за 12 тижнів потрібно ввести ще одну дозу. «В разі, якщо після щеплення все ж таки людина захворіла, то перенесе хворобу в легкій формі, без потрапляння до лікарні. Але берегтися, носити маски і користуватися антисептиками все одно потрібно», – підкреслив міністр охорони здоров’я.

19 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна очікує найближчим часом поставки вакцин CoviShield (AstraZeneca), СоronaVac китайського виробника Sinovac, вакцин американської компанії Novavax, Pfizer та ін. До кінця березня-початку квітня в раках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer. Також очікується поставка вакцини законтрактованої американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зробили 18 561 щеплення від коронавірусу. Найбільше щеплень вчора зробили в Києві – 1750. Зазначається, що з початку кампанії, яка стартувала 24 лютого, вакцинували першою дозою 155 586 осіб.