Вакцина від Covid-19: у Києві перші щеплення отримали літні люди
Міністр Степанов нагадав, що імунітет після першої вакцинації починає формуватися на 14-22 день, а за 12 тижнів потрібно ввести ще одну дозу
У київських столичних стаціонарних пунктах щеплення почали вакцинувати перших літніх людей. Фотографіями з одного із столичних стаціонарних пунктів щеплення, який відкрився напередодні, поділився міністр охорони здоров’я Максим Степанов на свої сторінці Facebook.
«Зараз тут вакцинують людей вікової групи 80+, які записалися через сімейних лікарів. За вчорашній день тут зробили щеплення 50 людям старшого віку, приблизно стільки ж планують вакцинувати сьогодні», – розповів він.
За словами Степанова, він також переконав вакцинуватися своїх батьків-лікарів. «Сьогоднішні вакциновані були надзвичайно свідомі. Їм майже 90 і кажуть, що вакцинувалися, бо хочуть ще пожити мінімум до 100 років, побавити онуків і правнуків. За годину після щеплення почувалися добре. В разі якихось побічних дій – порадив одразу звертатися до сімейного лікаря», – зазначив міністр.
Степанов нагадав, що імунітет після першої вакцинації починає формуватися на 14-22 день, а за 12 тижнів потрібно ввести ще одну дозу. «В разі, якщо після щеплення все ж таки людина захворіла, то перенесе хворобу в легкій формі, без потрапляння до лікарні. Але берегтися, носити маски і користуватися антисептиками все одно потрібно», – підкреслив міністр охорони здоров’я.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зробили 18 561 щеплення від коронавірусу. Найбільше щеплень вчора зробили в Києві – 1750. Зазначається, що з початку кампанії, яка стартувала 24 лютого, вакцинували першою дозою 155 586 осіб.