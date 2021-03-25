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    Covid-19 на Київщині: в області закінчуються вільні ліжка для хворих

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    У Києві вже шість лікарень, які приймають пацієнтів із коронавірусом заповнені на 100%, ще 8 &ndash; 90% - Covid-19 на Київщині: в області закінчуються вільні ліжка для хворих
    У Києві вже шість лікарень, які приймають пацієнтів із коронавірусом заповнені на 100%, ще 8 – 90%
    фото RFI

    За словами пацієнтів, швидкі їх не забирали до лікарні вже навіть із задишкою

    У Київській області хворі на коронавірус із задишкою йдуть до лікарень, проте там немає вільних ліжок. Про це повідомляє ТСН.

    У Броварській районній лікарні в інтенсивній терапії максимальна наповненість.

    За словами пацієнтів, швидкі їх не забирали до лікарні вже навіть із задишкою, бо місць в лікарні не було. Тому вони були вимушені йти до лікарні самостійно і чекали поки хтось випишеться, щоб зайняти це місце.

    «Дві швидкі викликали, але місць не було. І вже із задишкою я приїхала і чекала, щоб, може Дасть Бог, хтось випишеться», – розповідає одна із пацієнток.

    «Тричі викликали швидку і нікуди не везли, бо вже ніде не було місць, ніде. Але я вже зовсім задихалась, то ми прийшли, чекали і так потрапили», – розповідає ще одна пацієнтка, яка вже дихає з кисневою маскою.

    Нагадаємо, голова Київської облдержадміністрації Василь Володін зазначив, що на Київщині вже чотири лікарні, які лікують хворих на коронавірус, заповнені майже на 100%

    Зокрема чиновник проінформував, що найвища завантаженість зафіксована в таких госпітальних базах:

    • Київська обласна клінічна лікарня;
    • Центральна районна лікарня у Києво-Святошинському районі;
    • Міська лікарня №1 у Білій Церкві;
    • Міська лікарня №3 у Білій Церкві.

    За його словами, в інших госпітальних базах ступінь завантаженості коливається від 51% до 98%.

    Теги: Київ Київщина лікарня коронавірус
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