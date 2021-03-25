Covid-19 на Київщині: в області закінчуються вільні ліжка для хворих

У Києві вже шість лікарень, які приймають пацієнтів із коронавірусом заповнені на 100%, ще 8 – 90%

За словами пацієнтів, швидкі їх не забирали до лікарні вже навіть із задишкою

У Київській області хворі на коронавірус із задишкою йдуть до лікарень, проте там немає вільних ліжок. Про це повідомляє ТСН.

У Броварській районній лікарні в інтенсивній терапії максимальна наповненість.

За словами пацієнтів, швидкі їх не забирали до лікарні вже навіть із задишкою, бо місць в лікарні не було. Тому вони були вимушені йти до лікарні самостійно і чекали поки хтось випишеться, щоб зайняти це місце.

«Дві швидкі викликали, але місць не було. І вже із задишкою я приїхала і чекала, щоб, може Дасть Бог, хтось випишеться», – розповідає одна із пацієнток.

«Тричі викликали швидку і нікуди не везли, бо вже ніде не було місць, ніде. Але я вже зовсім задихалась, то ми прийшли, чекали і так потрапили», – розповідає ще одна пацієнтка, яка вже дихає з кисневою маскою.

Нагадаємо, голова Київської облдержадміністрації Василь Володін зазначив, що на Київщині вже чотири лікарні, які лікують хворих на коронавірус, заповнені майже на 100%

Зокрема чиновник проінформував, що найвища завантаженість зафіксована в таких госпітальних базах:

Київська обласна клінічна лікарня;

Центральна районна лікарня у Києво-Святошинському районі;

Міська лікарня №1 у Білій Церкві;

Міська лікарня №3 у Білій Церкві.

За його словами, в інших госпітальних базах ступінь завантаженості коливається від 51% до 98%.