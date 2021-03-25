Covid-19 на Київщині: в області закінчуються вільні ліжка для хворих
За словами пацієнтів, швидкі їх не забирали до лікарні вже навіть із задишкою
У Київській області хворі на коронавірус із задишкою йдуть до лікарень, проте там немає вільних ліжок. Про це повідомляє ТСН.
У Броварській районній лікарні в інтенсивній терапії максимальна наповненість.
За словами пацієнтів, швидкі їх не забирали до лікарні вже навіть із задишкою, бо місць в лікарні не було. Тому вони були вимушені йти до лікарні самостійно і чекали поки хтось випишеться, щоб зайняти це місце.
«Дві швидкі викликали, але місць не було. І вже із задишкою я приїхала і чекала, щоб, може Дасть Бог, хтось випишеться», – розповідає одна із пацієнток.
«Тричі викликали швидку і нікуди не везли, бо вже ніде не було місць, ніде. Але я вже зовсім задихалась, то ми прийшли, чекали і так потрапили», – розповідає ще одна пацієнтка, яка вже дихає з кисневою маскою.
Нагадаємо, голова Київської облдержадміністрації Василь Володін зазначив, що на Київщині вже чотири лікарні, які лікують хворих на коронавірус, заповнені майже на 100%
Зокрема чиновник проінформував, що найвища завантаженість зафіксована в таких госпітальних базах:
- Київська обласна клінічна лікарня;
- Центральна районна лікарня у Києво-Святошинському районі;
- Міська лікарня №1 у Білій Церкві;
- Міська лікарня №3 у Білій Церкві.
За його словами, в інших госпітальних базах ступінь завантаженості коливається від 51% до 98%.