Перша партія китайської вакцини вже в Україні (фото)

Вакцина CoronaVac ще має пройти лабораторний контроль

Сьогодні, 25 березня, в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech.

Літак прибув в аеропорт «Бориспіль» близько 19:00, повідомляє «Сегодня».

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складе 200 тисяч доз.

«Перша партія – 200 тисяч доз, після того, як привезуть, вони повинні пройти лабораторний контроль... Ми дуже швидко його проведемо, до 10 днів», – зазначив міністр.

Член національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, яка перевіряє вакцини, Федір Лапій заявляв, що сьогодні в Україну приїдуть 700 тис. доз вакцини.

Дипломати посольства України у КНР повідомили, що сьогодні відправлено першу партію із заявлених Україною 1,9 мільйона доз.

«Вакцина, яка була зареєстрована в Україні, пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши свою ефективність і безпечність, і нині вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії», – розповіли в посольстві.

Загалом група компаній «Лекхім» планує поставити в Україну 5 млн доз вакцини CoronaVac, зокрема 1,9 млн доз на виконання договору з ДП «Медзакупівлі України». Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що постачання вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії Sinovac Biotech в Україну планується 25 березня.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

Згодом повідомлялося, що перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Міністерство охрони здоровʼя України планує вжити штрафні санкції до компанії-посередника «Лекхім» через зрив термінів доставки вакцин Sinovac з Китаю.

Як відомо, 9 березня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу компанії Sinovac.

Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від корнавірусу, а з шістьома з них уже підписано попередні угоди. Три вакцини вже зареєстровано – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.

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