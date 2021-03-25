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    Перша партія китайської вакцини вже в Україні (фото)

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    Україна отримала&nbsp;700 тис. доз вакцини&nbsp;компанії Sinovac Biotech - Перша партія китайської вакцини вже в Україні (фото)
    Україна отримала 700 тис. доз вакцини компанії Sinovac Biotech
    Фото з відкритих джерел

    Вакцина CoronaVac ще має пройти лабораторний контроль

    Сьогодні, 25 березня, в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech.

    Літак прибув в аеропорт «Бориспіль» близько 19:00, повідомляє «Сегодня».

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    Перша партія китайської вакцини вже в Україні (фото)
    Перша партія китайської вакцини вже в Україні (фото)
    Фото: Сегодня

    Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складе 200 тисяч доз.

    «Перша партія – 200 тисяч доз, після того, як привезуть, вони повинні пройти лабораторний контроль... Ми дуже швидко його проведемо, до 10 днів», – зазначив міністр.

    Член національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, яка перевіряє вакцини, Федір Лапій заявляв, що сьогодні в Україну приїдуть 700 тис. доз вакцини.

    Дипломати посольства України у КНР повідомили, що сьогодні відправлено першу партію із заявлених Україною 1,9 мільйона доз.

    «Вакцина, яка була зареєстрована в Україні, пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши свою ефективність і безпечність, і нині вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії», – розповіли в посольстві.

    Загалом група компаній «Лекхім» планує поставити в Україну 5 млн доз вакцини CoronaVac, зокрема 1,9 млн доз на виконання договору з ДП «Медзакупівлі України».

    Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що постачання вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії Sinovac Biotech в Україну планується 25 березня.

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

    Згодом повідомлялося, що перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

    Міністерство охрони здоровʼя України планує вжити штрафні санкції до компанії-посередника «Лекхім» через зрив термінів доставки вакцин Sinovac з Китаю.

    Як відомо, 9 березня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу компанії Sinovac.

    Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від корнавірусу, а з шістьома з них уже підписано попередні угоди. Три вакцини вже зареєстровано – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.

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    Теги: Аеропорт Бориспіль Китай Максим Степанов вакцинація коронавірус
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