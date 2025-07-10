Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 10 по 12 липня 2025 року
фото з відкритих джерел

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

10 липня

У четвер, 10 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 1,4 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

11 липня

У п’ятницю,11 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям..

12 липня

У суботу, 12 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також:

Теги: самопочуття магнітна буря стрес Сонце здоров'я Планета Земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активность Солнца с 7 по 9 июля 2025 года
Прогноз магнитных бурь на 7-9 июля: какой будет солнечная активность
7 липня, 07:19
Активність Сонця з 13 по 15 червня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 13-15 червня: якою буде сонячна активність
13 червня, 08:05
Активність Сонця з 16 по 18 червня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 16-18 червня: якою буде сонячна активність
16 червня, 08:09
Активність Сонця з 28 по 30 червня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 28-30 червня: якою буде сонячна активність
28 червня, 07:16
Головні новини ночі проти 16 червня
Атака на Запоріжжя та Київщину, іранські удари по Ізраїлю: головне за ніч
16 червня, 05:50
Активність Сонця з 1 по 3 липня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 1-3 липня: якою буде сонячна активність
1 липня, 07:22
Китайським держслужбовцям заборонили обідати поза домом
Сі Цзіньпін заборонив китайським чиновникам ходити до ресторанів через пияцтво
18 червня, 14:13
Скульптурна композиція «Усвідомлення» встановлена на Оболоні
На Оболоні відкрито артоб’єкт на честь воїнів тероборони (фото)
25 червня, 13:41
Усі зразки продуктів відібрано для аналізу
Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: у лікарнях 25 людей
2 липня, 08:40

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність
Де оздоровитися в Україні: популярні напрямки та послуги медичного туризму
Де оздоровитися в Україні: популярні напрямки та послуги медичного туризму
У Рівному дитина проковтнула ртуть із термометра
У Рівному дитина проковтнула ртуть із термометра
Деякі аптеки втратять ліцензії. Глава Нацслужби здоров'я назвала умову
Деякі аптеки втратять ліцензії. Глава Нацслужби здоров'я назвала умову
МОЗ анонсував безкоштовну вакцинацію проти вірусу папіломи людини
МОЗ анонсував безкоштовну вакцинацію проти вірусу папіломи людини
Прогноз магнітних бур на 7-9 липня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-9 липня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2025
16K
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
15K
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
14K
На Закарпатті група чоловіків вигадала цікавий спосіб, як переплисти Тису
11K
Держава визнала УПЦ Московською. Лідери церкви звернулися до президента

Новини

Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Сьогодні, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:05

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua