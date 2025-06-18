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Сі Цзіньпін заборонив китайським чиновникам ходити до ресторанів через пияцтво

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Сі Цзіньпін заборонив китайським чиновникам ходити до ресторанів через пияцтво
Китайським держслужбовцям заборонили обідати поза домом
фото: EPA Images

Китайським держслужбовцям заборонили обідати поза домом через політику жорсткої економії Сі Цзіньпіна

За даними повідомлень у китайських соціальних мережах, деяким держслужбовцям країни було наказано припинити обідати в ресторанах групами більше трьох осіб після серії смертей, пов'язаних із надмірним вживанням алкоголю на банкетах, а також на тлі політики жорсткої економії Пекіна для боротьби з корупцією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Переглянуті правила жорсткої економії, опубліковані в травні, спрямовані на членів Комуністичної партії та державних службовців і забороняють розкішні вечірки, інфраструктурні проєкти «білого слона» (нездійсненні, фантомні проєкти, які не досягають заявлених цілей), елементи розкоші в автомобілях.

Аналітики вважають, що політика жорсткої економії є ознакою турботи голови Сі Цзіньпіна про антикорупційну політику та партійну дисципліну. «Культура вживання спиртного серед держслужбовців справді дуже серйозна, але вони поки не знайшли належного рішення, тому можуть лише запровадити спільну політику для всіх», – вважає Альфред Ву, доцент Національного університету Сінгапуру.

Заходи було вжито після трьох гучних випадків смерті держслужбовців від надмірного вживання алкоголю на банкетах. Десятки чиновників були покарані у зв'язку зі смертями у провінціях Хунань, Аньхой та Хенань за спробу приховати подробиці вечірок та приватно виплатити компенсацію родинам загиблих.

Нагадаємо, у Китаї набирає обертів кампанія Сі Цзіньпіна щодо боротьби з марнотратством та пияцтвом серед чиновників. Приводом став випадок у місті Сіньян: у березні на семінарі, присвяченому ощадливості, п'ятеро місцевих керівників під час обіду випили чотири пляшки міцного алкогольного напою байцзю. Один із них помер того ж дня.

До слова, глава Китаю Сі Цзіньпін натякнув на послаблення американського впливу на геополітичну ситуацію. За його словами, світ може рухатися далі без Сполучених Штатів. 

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Теги: чиновник правила Китай Сі Цзіньпін алкоголь політика

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