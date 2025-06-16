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Атака на Запоріжжя та Київщину, іранські удари по Ізраїлю: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Атака на Запоріжжя та Київщину, іранські удари по Ізраїлю: головне за ніч
Головні новини ночі проти 16 червня
фото: соціальні мережі

Наразі відомо про 29 госпіталізованих в Ізраїлі внаслідок обстрілу

Пожежа в Запоріжжі після нічної атаки дронів РФ, Іран здійснив чергову масовану ракетну атаку на Ізраїль, російське місто Орел зазнало атаки дронів, дронова атака на Київщину, Трамп висловив надію на угоду між Ізраїлем та Іраном.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 16 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Запоріжжя

У ніч на 16 червня Росія атакувала Запоріжжя дронами. Близько 03:00 пролунали вибухи й було чутно звук безпілотників.

У результаті атаки загорілося одне з промислових підприємств міста. На місці працюють екстрені служби. За попередніми даними, постраждалих немає. У місті також діяла система протиповітряної оборони.

Іран атакував Ізраїль

Іран здійснив чергову масовану ракетну атаку на Ізраїль, випустивши майже 40 ракет. У кількох районах центрального Ізраїлю сталися влучання в інфраструктуру та житлові квартали, зокрема, в місті Хайфа спалахнула пожежа на електростанції.

Внаслідок ударів виникли проблеми з електропостачанням, а в Тель-Авіві та інших містах було чутно потужні вибухи. Ізраїльська армія оголосила тривогу та закликала мешканців залишатися в укриттях. Медики працюють у постраждалих районах.

Вже відомо про десятки поранених.

Дрони атакували російське місто Орел

Російське місто Орел зазнало атаки дронів. Місцеві жителі чули щонайменше 10 вибухів поблизу нафтопереробного підприємства.

Очевидці повідомляють про яскраві спалахи в небі, а також про роботу систем ППО. Деякі джерела вказують на ймовірне ураження об’єктів інфраструктури, хоча офіційно це не підтверджено.

Дронова атака на Київщину

Російські безпілотники атакували Обухівський район Київщини. 60-річний чоловік отримав поранення – у нього різані рани руки та обличчя. Медичну допомогу надано на місці.

Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Трамп висловив надію на мирну угоду між Ізраїлем та Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на укладення угоди між Ізраїлем та Іраном, зазначивши, що «настав час для домовленості» і є «хороший шанс» для цього.

Він додав, що іноді сторони «мають боротися», але в цілому, за його словами, Ізраїль і Іран «поважають один одного», а США «добре ладнають» з обома.

Трамп відмовився відповісти, чи закликав він Ізраїль припинити удари по Ірану, заявивши: «Я не хочу цього казати».

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Теги: Запоріжжя пожежа росія Ізраїль армія Дональд Трамп соціальні мережі будинок чоловік місто поранення

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