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На Оболоні відкрито артоб’єкт на честь воїнів тероборони (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Оболоні відкрито артоб’єкт на честь воїнів тероборони (фото)
Скульптурна композиція «Усвідомлення» встановлена на Оболоні
фото: Віталій Кличко/Facebook

Об’єкт розташований у північній частині столиці невипадково

На столичній Оболоні відкрили артоб’єкт, створений та встановлений на знак подяки воїнам територіальної оборони – містянам, які стали на захист столиці та України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком». 

Скульптурна композиція називається «Усвідомлення». Її ідея – допомогти осмислити внутрішні зміни, через які пройшов кожен українець після початку повномасштабної війни. 

Артоб’єкт створений та встановлений на знак подяки воїнам територіальної оборони
Артоб’єкт створений та встановлений на знак подяки воїнам територіальної оборони
фото: Віталій Кличко/Facebook

«Від шоку й розгубленості до рішучості, сили та єднання. Першими рішучість виявили саме ті, хто долучилися до лав тероборони, щоб захищати своє місто», – йдеться у дописі.

Зазначається, що об’єкт розташований у північній частині столиці невипадково – саме на півночі у лютому 2022-го українська армія, зокрема бригади ТрО, стримували натиск армії Росії, яка рвалася до Києва.   

Об’єкт розташований у північній частині столиці невипадково
Об’єкт розташований у північній частині столиці невипадково
фото: Віталій Кличко/Facebook

У заході взяли участь військовослужбовці, які встали на захист Києва. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих героїв.

Нагадаємо, у столичному парку Володимирська гірка з’явилася інсталяція під назвою «Тіні присутності», яка присвячена людям, що зникли безвісти за особливих обставин. Цей проєкт створено для того, щоб нагадати суспільству про важливість пам’яті та відповідальності за долі зниклих.

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Теги: Віталій Кличко Київ армія війна місто столиця тероборона

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