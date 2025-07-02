Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: у лікарнях 25 людей

Власникам закладу громадського харчування, де ймовірно отруїлися люди, загрожує 56 тис. грн штрафу

У Калинівці, що на Вінниччині, отруїлися шаурмою 25 людей, з них семеро дітей. Всі вони перебувають у лікарні. Про це повідомляє «Суспільному» розповів заступник начальника ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області Андрій Салюк, передає «Главком».

Заклад громадського харчування, де потерпілі ймовірно купували шаурму, припинив роботу.

Складено протокол про адміністративне правопорушення про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти. Він передбачає штраф 56 тис. грн.

Директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб Ігор Матковський розповів, що усі зразки продуктів відібрано їхніми працівниками. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у турецькій провінції Діярбакир відбулося масове харчове отруєння учнів початкової школи. 53 учні, які прийшли додому після обіду в школі, захворіли. Учнів, які скаржилися на лихоманку, блювоту та нудоту, їх доставили до найближчих лікарень через підозру отруєння.

А у Чернівецькій області родина отруїлася грибами. Мати померла.