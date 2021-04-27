Реанімації двох Covid-лікарень на Буковині досі завантажені на 100%

На Буковині досить високою залишається завантаженість реанімаційних відділень – в середньому близько 60%

З четверга, 22 квітня, Чернівецька область перейшла в жовту зону після двох місяців жорстких обмежень

У Чернівецькій області реанімації в двох лікарнях досі завантажені на 100%, однак ситуація з завантаженістю Covid-лікарень в цілому поліпшується.

Про це повідомив директор департаменту директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

«Ми зараз відзначаємо позитивну динаміку щодо завантаженості госпітальних баз. Наразі із 2479 ліжок, які розгорнуті для пацієнтів із Covid-19, станом на сьогоднішній ранок зайнятими залишалися 903 ліжка, це близько 35%», – сказав він.

За його словами, досить високою залишається завантаженість реанімаційних відділень – близько 60%.

«А реанімації Сторожинецької районної та Чернівецької міської лікарні №3 заповнені на 100%», – сказав він.

Чиновник заявив, що найважча ситуація із завантаженістю ліжок залишається в трьох міських лікарнях: в № 3 та 4 зайнято 65-66% ліжок, а в лікарні №1 – 53%.

Чорний додав, що і в обласному центрі є поліпшення ситуації.

«Міських пацієнтів із Чернівців уже не везуть у районні лікарні, тут вистачає власних ліжок. Крім того, Чернівецька міська дитяча лікарня, яка раніше готувалася для переходу на госпітальну базу для хворих на COVID-19, поки не буде залучатися до боротьби із цим вірусом», - сказав він.

Нагадаємо, 21 квітня Чернівецька область вийшла із «червоної зони» карантину та перейшла в «жовту».

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, наразі в Чернівецькій області лише один показник перевищує норму – це рівень госпіталізацій.

Тим часом, уряд продовжив режим надзвичайної ситуації та карантин до 30 червня 2021 року. Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їхньої постійної готовності щодо протидії пандемії.

Джерело: Укрінформ