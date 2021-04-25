На Буковині за рішенням суду закриють школу

Служба з надзвичайних ситуацій позивалась до дирекції закладу через аварійні електрику та систему опалення

У Рукшинській громаді за рішенням суду закриють школу, де не дотримана пожежна безпека. Служба з надзвичайних ситуацій позивалась до дирекції закладу через аварійні електрику та систему опалення. Водночас у громади немає грошей, аби усунути недоліки. Про це Суспільному Буковини сказав голова Рукшинської громади Олег Горбатюк.

За його словами, якщо не знайдуть фінансування на оснащення школи, то оскаржувати рішення суду не будуть.

«У нас вчиться вісім дітей в тій школі. І нам обходиться один учень у 80 тисяч гривень, коли в середньому по Україні – 23 тисячі гривень», – каже Горбатюк.

Загалом у громаді є п'ять шкіл, відтак учні мають змогу навчатися у сусідньому закладі у Рукшині чи Рашкові. Цьогоріч у громаді зареєстрували 52 дітей, які підуть до першого класу, тож заклади можуть оптимізувати, сказав Горбатюк.

Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що вчителі, які спілкуються російською мовою на шкільних перервах, можуть отримати догану.

Нагадаємо, Національна академія наук (НАНУ) допомагатиме Уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Креміню вирішувати спірні питання щодо порушення мовного закону. Ці механізми вже розробляються. За словами Креміня, меморандум із НАНУ вже підписали, а відповідну методику напрацюють протягом 2021 року.

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською. Штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою мали з'явитися у 2022 році.

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