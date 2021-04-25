  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    На Буковині за рішенням суду закриють школу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Небезпечну школу закриють, діти ходитимуть до іншого закладу освіти у громаді - На Буковині за рішенням суду закриють школу
    Небезпечну школу закриють, діти ходитимуть до іншого закладу освіти у громаді
    Фото: suspilne.media

    Служба з надзвичайних ситуацій позивалась до дирекції закладу через аварійні електрику та систему опалення

    У Рукшинській громаді за рішенням суду закриють школу, де не дотримана пожежна безпека. Служба з надзвичайних ситуацій позивалась до дирекції закладу через аварійні електрику та систему опалення. Водночас у громади немає грошей, аби усунути недоліки. Про це Суспільному Буковини сказав голова Рукшинської громади Олег Горбатюк.

    За його словами, якщо не знайдуть фінансування на оснащення школи, то оскаржувати рішення суду не будуть.

    «У нас вчиться вісім дітей в тій школі. І нам обходиться один учень у 80 тисяч гривень, коли в середньому по Україні – 23 тисячі гривень», – каже Горбатюк.

    Загалом у громаді є п'ять шкіл, відтак учні мають змогу навчатися у сусідньому закладі у Рукшині чи Рашкові. Цьогоріч у громаді зареєстрували 52 дітей, які підуть до першого класу, тож заклади можуть оптимізувати, сказав Горбатюк.

    Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що вчителі, які спілкуються російською мовою на шкільних перервах, можуть отримати догану.

    Нагадаємо, Національна академія наук (НАНУ) допомагатиме Уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Креміню вирішувати спірні питання щодо порушення мовного закону. Ці механізми вже розробляються. За словами Креміня, меморандум із НАНУ вже підписали, а відповідну методику напрацюють протягом 2021 року.

    Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською. Штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою мали з'явитися у 2022 році.

    Читайте також інтерв’ю:



    Теги: школа опалення фінансування Чернівецька область безпека учні освітній омбудсмен Сергій Горбачов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies