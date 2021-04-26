Ковідний колапс в Індії: люди за шалені гроші купують кисень на «чорному ринку»

Більшість поставників кисневих балонів вже просять за них удесятеро більше звичайної ціни

В Індії п'ятий день поспіль фіксують найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за добу. У лікарнях закінчуються місця, а людям доводиться звертатися на «чорний ринок», щоб отримати ліки чи кисень. Про це пише агентство BBC.

Найскладніша ситуація спостерігається у столиці країни – Нью-Делі. У частини лікарень закінчилися місця для хворих, а інші – не приймають пацієнтів через недостатню кількість кисню. Зважаючи на цю ситуацію, людям доводиться шукати кисневі балони чи концентратори на «чорному ринку» за неабияку вартість.

Наприклад, одна жінка заплатила за балон кисню на «чорному ринку» 670 доларів, тоді як, зазвичай, він коштує трохи більше ніж 80 доларів. Інший чоловік був змушений звертатися на «чорний ринок» за кисневим концентратором для свого брата.

Як пише видання, через таку ситуацію більшість поставників кисневих балонів просять за них щонайменше в 10 разів дорожче звичайної ціни.

На «чорному ринку» доводиться купувати не тільки кисень, але й препарати, наприклад, ремдесивір, якого вже не вистачає у лікарнях та аптеках. Також величезним попит має препарат тоцилізумаб. ЗМІ зазначає, що на «чорному ринку» вже почали з'являтися підробки, але люди у такій ситуації, що згодні купувати навіть сумнівні препарати.

Додамо також, що в Індії збудують понад 500 станцій з виробництва медичного кисню.

«Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді розпорядився, щоб ці станції були введені в експлуатацію в найкоротші терміни. Крім того, станції будуть в значній мірі сприяти забезпеченню доступності кисню на рівні округів», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, за минулу добу у світі діагностували понад 727 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США. В Індії зафіксували понад 354 тисячі нових інфікувань.

У світі померли за добу майже 10 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус. За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 125,3 тис. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

Уряд Нідерландів ухвалив рішення ввести заборону на всі пасажирські авіарейси з Індії в зв'язку з швидким поширенням коронавірусу в цій країні. Заборона діятиме до 1 травня.