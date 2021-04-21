Карантин в Україні продовжили до 30 червня

В Україні з 24 лютого почав діяти адаптивний карантин, що мав тривати до 30 квітня

За словами Шмигаля, українці повинні залишатися обачними та обережними

Уряд продовжив режим надзвичайної ситуації та карантин до 30 червня 2021 року. Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їхньої постійної готовності щодо протидії пандемії. Про це заявив під час брифінгу голова уряду Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, українці повинні залишатися обачними та обережними.

«Особливо таку обачність та свідоме ставлення ми маємо показати в період травневих свят та Великодня. У ці дні ми закликаємо людей залишатися вдома», – додав він.

В Україні з 24 лютого почав діяти адаптивний карантин, що мав тривати до 30 квітня. Він передбачає запровадження рівнів епідеміологічної безпеки: «зелений», «жовтий», «помаранчевий» та «червоний»

Станом на 21 квітня у 12 областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька й Чернігівська області.

В Україні кількість випадків коронавірусу наближається до двох мільйонів. До листа очікування вакцинації від Covid-19 станом на 20 квітня записались 478 370 людей.

Міністерство охорони здоров'я закликало повідомляти про зловживання вакцинами, зокрема, і про щеплення поза чергою.

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