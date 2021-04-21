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    Чернівецька область виходить з «червоної» зони карантину

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    З 22 квітня на території регіону діятимуть обмеження жовтої зони - Чернівецька область виходить з «червоної» зони карантину
    З 22 квітня на території регіону діятимуть обмеження жовтої зони
    Фото shpalta.media

    Наразі в Чернівецькій області лише один показник перевищує норму – це рівень госпіталізацій

    Чернівецька область, де завжди була найскладніша ситуація з розповсюдженням коронавірусу, виходить з червоної зони карантину. З 22 квітня на території регіону діятимуть обмеження жовтої зони. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов на сторінці в Telegram

    Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, наразі в Чернівецькій області лише один показник перевищує норму – це рівень госпіталізацій. Станом на 19 квітня він складав 62,8 на 100 тисяч населення при нормі в 60. Днем раніше, 18 квітня, рівень госпіталізацій на Буковині становив 64,5 на 100 тисяч населення. Тобто спостерігається його зниження.

    Наразі «червона» зона карантинних обмежень діє у 12 регіонах України та Києві, «жовта» – у 3, решта – «помаранчеві».

    Тим часом, уряд продовжив режим надзвичайної ситуації та карантин до 30 червня 2021 року. Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їхньої постійної готовності щодо протидії пандемії. Про це заявив під час брифінгу голова уряду Денис Шмигаль.

    Теги: міністр лікар Чернівецька область Telegram карантин населення коронавірус Віктор Ляшко
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