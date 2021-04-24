Ще понад 14 тисяч українців зробили щеплення проти коронавірусу

Вакцинацію здійснювали силами 285 мобільних бригад з імунізації та 431 пунктом щеплення

Найбільшу кількість щеплень минулої доби зробили на Харківщині

Більш як 14 тисяч осіб було щеплено проти коронавірусу минулої доби.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«14339 людей щеплено проти Covid-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні. 522385 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 522383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)».

Найбільшу кількість щеплень у п’ятницю зробили на Харківщині (1353), у Києві (1350) та у Дніпропетровській області (1108).

Вакцинацію здійснювали силами 285 мобільних бригад з імунізації та 431 пунктом щеплення.

Нагадаємо, в Україні станом на 24 квітня 2021 року зафіксовано 12711 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 532 дітей та 230 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3508 осіб, летальних випадків – 392, одужало – 13687 осіб, здійснено тестувань – 92136.

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