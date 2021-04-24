У Києві протягом доби виявили понад тисячу випадків зараження коронавірусом

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі

Протягом п’ятниці у столиці зафіксували 1027 нових випадків захворювання на коронавірус, 29 заражених померли.

Про це йдеться у повідомленні міського голови Києва Віталія Кличка.

Враховуючи 1027 нових хворих, у столиці з початку пандемії коронавірус діагностували у 191 165 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (316), Дніпровському (134) та Солом’янському (129).

23 квітня Covid забрав життя 29 киян, загалом від вірусу у столиці померли вже 4415 людей.

У п’ятницю госпіталізували 87 хворих на коронавірус, а також 334 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями. При цьому мер Києва звітує про 636 людей, що подолали коронавірус.

Нагадаємо, в Україні станом на 24 квітня 2021 року зафіксовано 12711 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 532 дітей та 230 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3508 осіб, летальних випадків – 392, одужало – 13687 осіб, здійснено тестувань – 92136.

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