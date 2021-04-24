  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві протягом доби виявили понад тисячу випадків зараження коронавірусом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Минулої доби Covid забрав життя 29 киян - У Києві протягом доби виявили понад тисячу випадків зараження коронавірусом

    Минулої доби Covid забрав життя 29 киян

    Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі

    Протягом п’ятниці у столиці зафіксували 1027 нових випадків захворювання на коронавірус, 29 заражених померли.

    Про це йдеться у повідомленні міського голови Києва Віталія Кличка.

    Враховуючи 1027 нових хворих, у столиці з початку пандемії коронавірус діагностували у 191 165 людей.

    Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (316), Дніпровському (134) та Солом’янському (129).

    69364d2-177972806-730629214285102-5738559885719365809-n

    23 квітня Covid забрав життя 29 киян, загалом від вірусу у столиці померли вже 4415 людей.

    У п’ятницю госпіталізували 87 хворих на коронавірус, а також 334 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями. При цьому мер Києва звітує про 636 людей, що подолали коронавірус.

    Нагадаємо, в Україні станом на 24 квітня 2021 року зафіксовано 12711 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 532 дітей та 230 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 3508 осіб, летальних випадків – 392, одужало – 13687 осіб, здійснено тестувань – 92136.

    Читайте також:
    Компанії можуть записатися на колективне щеплення: інструкція від МОЗ
    Теги: Київ мер хвороби щеплення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies