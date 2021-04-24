Оцінювати заяви Росії про відведення військ від України передчасно, – представник Пентагону

США обізнані про нещодавні заяви РФ з приводу маневрів і продовжують спостерігати за ситуацією

У Міноборони США наголошують, що поки зарано оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною.

Про це заявив представник Пентагону Джона Кірбі, – повідомляє Інтерфакс-Україна.

«У п’ятницю вдень ще занадто рано говорити про конкретні деталі цього», – йдеться у заяві.

Він зазначив, що США обізнані про нещодавні заяви РФ з приводу маневрів і продовжують спостерігати за ситуацією в регіоні.

Також Кірбі повторив заклики Вашингтона на адресу Росії припинити провокації, поважати територіальний суверенітет України, сприяти стабільності уздовж кордону з Україною і у Криму.

Нагадаємо, 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія із 23 квітня почне частково відводити свої війська від українського кордону. За його словами, «всі поставлені цілі досягнуті». Шойгу назвав перекидання великої частини російських військ на південні рубежі РФ «раптовою перевіркою».

Як повідомлялося, в Європейській комісії пообіцяли простежити за відведенням російських військ від кордонів з Україною. Єврокомісія закликала Росію переглянути рішення, згідно з яким частини акваторії Чорного моря буде закрита.

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