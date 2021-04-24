  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Оцінювати заяви Росії про відведення військ від України передчасно, – представник Пентагону

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кірбі закликав Росію припинити провокації - Оцінювати заяви Росії про відведення військ від України передчасно, – представник Пентагону
    Кірбі закликав Росію припинити провокації

    США обізнані про нещодавні заяви РФ з приводу маневрів і продовжують спостерігати за ситуацією

    У Міноборони США наголошують, що поки зарано оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною.

    Про це заявив представник Пентагону Джона Кірбі, – повідомляє Інтерфакс-Україна.

    «У п’ятницю вдень ще занадто рано говорити про конкретні деталі цього», – йдеться у заяві.

    Він зазначив, що США обізнані про нещодавні заяви РФ з приводу маневрів і продовжують спостерігати за ситуацією в регіоні.

    Також Кірбі повторив заклики Вашингтона на адресу Росії припинити провокації, поважати територіальний суверенітет України, сприяти стабільності уздовж кордону з Україною і у Криму.

    Нагадаємо, 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія із 23 квітня почне частково відводити свої війська від українського кордону. За його словами, «всі поставлені цілі досягнуті». Шойгу назвав перекидання великої частини російських військ на південні рубежі РФ «раптовою перевіркою».

    Як повідомлялося, в Європейській комісії пообіцяли простежити за відведенням російських військ від кордонів з Україною. Єврокомісія закликала Росію переглянути рішення, згідно з яким частини акваторії Чорного моря буде закрита.

    Читайте також:
    Якщо завтра – війна. Чи готовий Київ рятувати людей?
    Теги: Росія США Єврокомісія Міноборони Сергій Шойгу Україна суверенітет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies