Щепитися від грипу. Скільки це коштує і які клініки пропонують найкращі умови

Щеплення від грипу – приватна справа кожного, держава не забезпечує ні вакциною. Тому доводиться самостійно шукати, обирати і організовувати…

Міністерство охорони здоров’я нагадує: в Україні є обов’язкові вакцинації (які роблять безплатно) та рекомендовані (їх бажано робити, але ці щеплення мають оплачувати громадяни власним коштом). Вакцинація від грипу та від пневмококової інфекції входить до переліку рекомендованих.

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Отже, опікуватися щепленням від грипу доведеться самостійно. Існує два шляхи це зробити: звернутися до приватної клініки або до сімейного лікаря та побігати по аптеках міста.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні від грипу доступні дві вакцини проти грипу, які пройшли державний контроль відповідності показникам якості та продаються в аптеках. Це препарат французького виробництва («Ваксігрип», виробник Sanofi) та корейського виробництва («Джи Сі Флу», Biotech). Обидві захищають від чотирьох штамів грипу, які, за даними ВООЗ, поширюються у поточному епідсезоні: вірус грипу A/Victoria/4897/2022(H1N1)pdm09;

вірус грипу A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вірус грипу B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

вірус, грипу B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

Приватні клініки вийшли на полювання

Звернутися у приватну клініку – найзручніший, але й найдорожчий шлях. У приватній клініці вас попередньо огляне лікар: поміряє вам температуру і рівень кисню у крові, подивиться горло, оцінить стан вашого здоров’я. А далі і упаковку з вакциною зможете роздивитися, і поставити без поспіху усі питання стосовно процедури. Відмовитися від огляду лікаря не можна, тож доведеться платити не лише за сам препарат і його введення, а й за прийом.

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Перед походом до клініки обов’язково уточніть, чи є у них у наявності вакцина і яка. Адже запаси у приватних клініках таких приператів непостійні. Як правило, найактивніше українці щеплюються дешевшою корейською «Джи Сі Флу». Та й «Ваксігрипу», на який погоджуються ті, хто не встиг щепитися «Джи Сі Флу», не так і багато. У деяких клініках – буквально кілька доз у залишках. І у жодній не можуть чітко відповісти, коли отримають ще. «Ми ставимо охочих у список очікування. Як тільки вакцина з’явиться, ми неодмінно перетелефонуємо», – кажуть, наприклад, у «Смарт Медікал Центр».

Деякі клініки продають послугу щеплення від грипу зі знижкою на медогляд. Приміром, клініка «Дитина», де ціна за прийом перед будь-яким іншим щепленням коштує 300 грн, під час вакцинації від грипу за такий огляд заплатить 200 грн. Так само – в клініці «Ісіда»: медогляд перед вакцинацією від грипу коштує 470 грн, тоді як перед будь-яким іншим щепленням – 750 грн. Клініки «Юніверсум» і «Смарт Медікал Центр» пропонують комплексну послугу «вакцинація від грипу», де не вказують вартість огляду, так би мовити не дратують пацієнта зайвою інформацією. Проте «Смарт медікал центр» пропонує чи не найнижчу ціну за вакцинацію від грипу: 850 грн за щеплення «Ваксігрипом» і 690 грн – «Джи Сі Флу». Обидві вакцини станом на кінець першої декади у листопада у наявності.

Не всі клініки готові «дарувати» своїм пацієнтам знижки на прийом у терапевта – подекуди він коштує дорожче за саму вакцину.

До прикладу, у «Добробуті», одній з найбільших і найдорожчих мереж, щепитися «Ваксігрипом» коштує 1230 грн: 500 грн сама вакцина і 730 грн – за огляд лікаря перед процедурою. Схожа історія у клініці «Віва», де за огляд з вас попросять 690 грн, тоді як за «Джи Сі Флу» – 540 грн.

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Що стосується вакцини від пневмококової інфекції «Превенар 13», яку не купиш в аптеці, цей препарат наявний буквально у кількох клініках, причому у кожній лишилось менше десяти доз. «Проблеми з постачанням», – пояснюють адміністратори.

Пневмокок (Streptococcus pneumonia) є збудником сепсису, менінгіту, пневмоній, бронхіту, гострого середнього отиту та інших захворювань. Пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.

Клініки, де «Превенар 13» все-таки є, називають дуже різні ціни за вакцину. Найдешевше – в «Інто-Сані»: 3000 грн сама вакцина плюс 600 грн – огляд. Разом – 3600 грн. У «Дитині» – 3900 грн плюс 300 грн за огляд. У «Добробуті» вакцина коштує стільки ж, 3900 грн, а от за попередній огляд доведеться викласти 730 грн, тож кінцева ціна за послугу – 4630 грн. Найдорожче щепитися від пневмококу в «Ісіді»: 5390 за вакцину і ще 750 грн за медогляд. Разом – 6140 грн.

Скільки коштує щеплення у приватних клініках, грн

Дані станом на 10 листопада

Варіант 2: дешевший, але клопітний

Щепитися від грипу можна і без звернення до приватних клінік – натомість доведеться побігати між поліклінікою і аптекою, бажано найближчою. Це точно буде дешевше, але значно складніше.

Щодо такого варіанту щеплення МОЗ дає чіткі інструкції:

Придбайте вакцину в аптеці вашого міста чи безпосередньо у клініці. ід часу придбання вакцини до її введення має пройти не більше двох годин, інакще є ризик, що вакцина втратить свої захисні властивості. Тому важливо зберегти чек для визначення точної дати й часу придбання препарату. Доставити вакцину до кабінету щеплень важливо без порушень холодового ланцюга... У пригоді стане спеціальна сумка з холодовим елементом, яку можна придбати або ж отримати під заставу в аптеці (близько 200 грн). Також деякі аптеки надають послугу безкоштовної доставки вакцини.

Вакцинацію здійснюють у кабінетах щеплень або кабінеті сімейного лікаря, якщо він облаштований для цього».

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Зазначимо: придбати в аптеці «Превенар 13» не вийде. Наразі, за даними онлайн-платформи tabletki.ua, в українських аптеках цієї вакцини немає у наявності.

Вартість вакцин від грипу різниться від аптеки до аптеки. «Ваксігрип» можна придбати за 480-510 грн, корейська вакцина – від 360 грн. Щоправда, «Джи Сі Флу» в аптеках – це рідкість.

Втім, є купа нюансів, які МОЗ не уточнює. Так, якщо ви придбаєте вакцину в аптеці, то у медзакладу (в особі медсестри з маніпуляційного кабінету) може бути кілька причин відмовити вам в щепленні. Вона має повне право відмовитися брати на себе відповідальність за наслідки щеплення у низці випадків.

По-перше, вам необхідно отримати дозвіл на щеплення від вашого сімейного лікаря. Це довідка, у якій лікар вказує, що протипоказань до вакцинації на момент огляду немає, що ви достатньо здорові для уколу. Огляд пацієнта сімейним лікарем і щеплення мають відбутися впродовж однієї доби. Якщо ж у вас за часом так не виходить, уточніть у сімейного лікаря, чи можна вам відкласти щеплення на день-два, чи матиме силу ця довідка. Як правило, не матиме, але у деяких поліклініках все ж вам можуть піти на зустріч. В ідеалі ж схема така: ви отримуєте довідку від лікаря – йдете в аптеку, купуєте вакцину – повертаєтесь у поліклініку і щеплюєтеся.

По-друге, перед візитом до лікаря пройдіться найближчими до поліклініки аптеками і поцікавтеся наявністю препарату: аби після відвідин сімейного лікаря не гаяти часу і знати, куди йти і скільки грошей з собою брати. Крім того, візьміть з собою в аптеку додатково 200-250 грн: для дотримання холодового коридору між аптекою і кабінетом (заздалегідь також уточніть в аптеці, чи є у них вільні термосумки). Зверніть увагу: медсестра має право відмовити вам в уколі, якщо ви принесли препарат просто у кишені, без дотримання температурного режиму. Ба більш, у найбільш прискіпливих ваш звичайний кульочок, хоч і з холодоагентами, також може викликати питання, і вам теж можуть відмовити.

По-третє, окрім чеку вам в аптеці разом із препаратом нададуть й інші документи: сертифікати про оригінальність препарату. Їх також не губіть – можуть запитати медсестри.

Складність у тому, що потрібно підгадати час таким чином, аби після купівлі вакцини не застрягти на оці самі дві години у черзі до медсестри. Щоб цього уникнути, можна напередодні купівлі заглянути до маніпуляційного і запитати, о котрій краще підійти, щоб і медсестра була на місці, і черга не велика. Якщо після купівлі вакцини мине 2 години і 5 хвилин, це також привід для відмови.

Крім того, прослідкуйте, аби медсестра після уколу зробила вам відповідний запис у медичній картці. Зокрема, він має містити: назву вакцини, серійний номер, дату вакцинації.

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Наталія Сокирчук, для «Главкома»