У Львові вперше зафіксовано випадок гарячки Денге

До Львівської обласної інфекційної лікарні по медичну допомогу звернувся 31-річний чоловік, у якого діагностували гарячку Денге. Це перший випадок цього захворювання на Львівщині. Досі хворих з таким діагнозом на Львівщині не було. Підтвердили цей діагноз у вірусологічній лаборатрії Центру громадського здоров’я. Як інформує «Главком», про це повідомила генеральна директорка Львівського центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко.

Лікарка-інфекціоністка інфекційної лікарні Тетяна Тєлєгіна розповіла Zaxid.net, що чоловіка госпіталізували до лікарні у важкому стані у вівторок, 25 листопада. Він скаржився на високу температуру, висипання на тілі, нудоту, біль у м’язах. За день до госпіталізації були прояви носової кровотечі.

Пацієнт – японець, програміст. До Львова прибув із робочим візитом. Перед тим він був тиждень в Індії, Індонезії, де його покусали комарі. Після збору анамнезу у хворого спершу запідозрили малярію, але його перевіряли на всі геморагічні гарячки. У вірусологічній лабораторії ЦГЗ підтвердили гарячку Денге.

«Гарячка Денге – це вірусне захворювання, що передається комарами, поширене в тропічних та субтропічних регіонах, включаючи Індонезію. В Індонезії, як і в інших країнах Південно-Східної Азії, ризик зараження є високим, особливо в міських і приміських районах. Джерелом інфекції є хворі люди, мавпи. Резервуаром інфекції є комарі роду Aedes та підроду Stegomyia, можливо і кажани», – повідомила Наталія Тімко-Іванченко.

Людина може заразитися цією недугою і при переливанні інфікованої крові, а також можлива передача від матері до дитини під час пологів.

Лікарі радять українцям, які їдуть на відпочинок чи у відрядження в країни, де є велика кількість комарів-переносників інфекційних хвороб , взяти з собою репеленти (засоби, що відлякують).

Лікарка Тетяна Тєлєгіна повідомила, що після відповідного лікування стан пацієнта поліпшується.

