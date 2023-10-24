Тридемія: грип, Covid-19 та RSV. До чого готуватися українцям цієї зими

Новий епідеміологічний сезон – нові загрози

Попри те, що у минулий епідсезон світ і Україна за новими глобальними проблемами дещо підзабули про небезпеку коронавірусної хвороби та інших сезонних інфекційних захворювань, насправді ці ризики залишаються актуальними.

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Новий епідеміологічний сезон несе з собою загрозу тридемії. Одночасно циркулюватимуть грип (чотири штами), Covid-19 (коронавірусна хвороба) та RSV (респіраторно-синцитіальний вірус). Якщо ще п’ять років тому в епідемічний сезон українці ризикували підхопити лише грип, то згодом до грипу доєдналась коронавірусна хвороба, а тепер ще й RSV.

RSV, респіраторно-синцитіальний вірус – назва походить від назв великих клітин, відомих як синцитії, які утворюються, коли інфіковані клітини зливаються. Вірус уражає епітеліальні клітини верхніх і нижніх дихальних шляхів, спричинюючи запалення, пошкодження клітин і обструкцію дихальних шляхів. RSV є єдиною найпоширенішою причиною госпіталізації немовлят з ураженням дихальної системи. Захворювання може викликати у дорослих серйозні клінічні форми, такі як пневмонія у людей похилого віку та осіб з ослабленим імунітетом. В Україні почав циркулювати з 2021 року, з 2022 року в епідсезон активно циркулює по всій країні.

«Звісно, існують прогностичні моделі щодо активності циркуляції цих вірусів, але ми не можемо сказати напевно, як усе відбуватиметься», – каже Шана Глісон, доктор медичних наук, фахівець з інфекційних хвороб Єльського університету.

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За словами лікаря, з урахуванням того, що якась кількість людей (різна від країни до країни) отримають щеплення, швидкого розповсюдження хвороби не мало б відбутися. Разом із тим, проблема полягає в зростанні ймовірності поширення цих вірусів у той час, коли більшість людей перестануть носити маски та вживати інших запобіжних заходів», – каже вона.

Яка різниця між Covid, RSV та грипом?

Усі три респіраторні захворювання викликані дуже заразними вірусами. Усі вони викликають симптоми, схожі на застуду, такі як кашель і нежить, але кожен має унікальні особливості. Наприклад, втрата смаку чи нюху під час Covid-19 (хоча повідомляється, що останній симптом тепер зустрічається рідше, ніж до варіанту Омікрон), чи хрипи у дітей з RSV.

Попри те, що багато людей переносять ці хвороби у легкій формі, такі фактори, як літній вік чи наявність супутніх захворювань підвищують ризик госпіталізації та смерті.

У випадку з коронавірусною хворобою навіть у здорових молодих людей може розвинутися тривалий Covid-19, який може тривати тижнями, місяцями чи навіть роками після первинної інфекції або розвинутися згодом.

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Симптоми грипу проявляються дуже швидко після зараження, вірус викликає біль у всьому тілі протягом кількох днів. Симптоми Covid-19 можуть з’явитися через 2-14 днів після контакту людини із хворим. RSV триває від чотирьох до шести днів; при двох останніх захворюваннях симптоми розвиваються повільно.

Грип починається з лихоманки, втомою, головним болем, ломотою у тілі, а також характерним сухим кашлем та закладеністю носа. Covid-19 часто проявляється головним болем, відчуттям втоми, кашлем, лихоманкою, болем у горлі. Для дітей характерні також прояви з боку системи травлення: біль у животі, послаблені випорожнення, часто – висипання на шкірі. RSV починається з легкого прояву нежитю, чхання, кашлю, втрати апетиту. У маленьких дітей вірус може викликати розвиток бронхіту і пневмонії. Як правило, це частий, непродуктивний кашель, з вираженою задишкою. Разом із тим, самостійно встановити діагноз не вийде – для визначення типу ГРВІ необхідна лабораторна діагностика.

Covid-19

Covid-19 нікуди не зник. Про це свідчить сплеск інфекцій і госпіталізацій у США наприкінці літа цього року. Доброю новиною є те, що цифри були нижчими, ніж під час попереднього літнього сплеску. Однак, виходячи з досвіду останніх кількох зим, експерти очікують масивну хвилю Covid-19, оскільки люди будуть ховатися у приміщеннях, де вірусу легше поширюватися. До слова, для коронавірусної інфекції характерні дві хвилі за один епідсезон.

Особливе занепокоєння викликає нещодавня поява двох нових підваріантів Omicron – EG.5 (домінуючий штам у США) і BA.2.86. На відміну від попередників, BA.2.86 має понад 30 мутацій, тому є потенційно більш заразним або може провокувати важкий перебіг захворювання. Втім, на даний момент ніхто точно не знає, що саме буде відбуватися під час наступної хвилі коронавірусної хвороби.

Як запобігти Covid-19?

Отримати одну з оновлених мРНК-вакцин від Pfizer-BioNTech або Moderna, рекомендованих. Її можна робити усім, навіть дітям. Інший варіант – оновлена вакцина від Novavax для дітей віком від 12 років. Саме ці вакцини були модернізовані для захисту від XBB.1.5, субваріанту Omicron, який широко поширювався на початку цього року. Очікується, що вони запобігатимуть зараженню чи, принаймні, важкому перебігу захворюванням від «родичів» штаму XBB.1.5, який циркулює зараз.

В Україні вакцинація від коронавірусної хвороби є безплатною.

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«Вакцинація проти Covid-19 залишається безкоштовною, в тому числі для українських військових. Зараз маємо 5,1 млн доз вакцини для проведення щеплень», – повідомив нардеп, голова профільного комітету парламенту Михайло Радуцький Радуцький.

Що робити, якщо вже захворіли?

Слід залишатися вдома принаймні впродовж п’яти днів, аби не заражати інших. Оскільки у більшості людей хвороба протікає в легкій формі, то максимум, що їм потрібно для лікування, – це відпочинок, рясне пиття та безрецептурні ліки, якщо це необхідно. Якщо у вас легка або помірна форма Covid-19, і ви маєте високий ризик важкого захворювання (кажімо, супутнє захворювання – астма, онкологія чи хвороби серця, або ослаблена імунна система; вік 50+.) Ви повинні почати приймати ці ліки якомога швидше після появи симптомів.

Національний інститут здоров’я США (NIH) рекомендує три варіанти противірусної терапії. Це:

«Паксловід» (нірматрелвір і ритонавір) – таблетки дорослих і для дітей віком від 12 років. «Паксловід» необхідно прийняти протягом перших п'яти днів після виявлення симптомів. Нині в Україні його немає.

– таблетки дорослих і для дітей віком від 12 років. «Паксловід» необхідно прийняти протягом перших п'яти днів після виявлення симптомів. Нині в Україні його немає. «Ремдесівір» (Veklury) – призначений для використання, коли «Паксловід» недоступний або клінічно неприйнятний. Цей препарат може допомогти дорослим і дітям, яким вже є 28 днів. Його необхідно прийняти протягом семи днів після появи симптомів. Ремдесивір вводять внутрішньовенно протягом трьох днів поспіль. В Україні є в наявності.

– призначений для використання, коли «Паксловід» недоступний або клінічно неприйнятний. Цей препарат може допомогти дорослим і дітям, яким вже є 28 днів. Його необхідно прийняти протягом семи днів після появи симптомів. Ремдесивір вводять внутрішньовенно протягом трьох днів поспіль. В Україні є в наявності. «Молнупіравір» (Lagevrio) – пігулки для дорослих, які слід приймати двічі на день протягом п’яти днів, починаючи якомога швидше протягом п’яти днів після появи симптомів. До цього препарат слід звернутися, якщо з певних причин «Паксловід» і «Ремдесівір» не підходять пацієнту. В Україні цей препарат – рідкість, проте є.

RSV

RSV – поширений в останні два роки суто зимовий вірус, який може викликати захворювання, схоже на застуду. Більшість здорових дітей віком від двох років і дорослих віком до 60 років легко переносять RSV. Стан хворого покращується приблизно через тиждень. Однак у людей віком від 60 років може розвинутися захворювання нижніх дихальних шляхів через RSV, що призводить до запальних станів, таких як пневмонія та бронхіоліт.

Крім того, до групи підвищеного ризику входять недоношені діти, немовлята до 12 місяців (особливо молодші пів року), а також діти молодші двох років із хронічними захворюваннями легень, вродженими вадами серця, ослабленою імунною системою та/або нервово-м’язовими розладами. Ці групи перебувають у групі ризику госпіталізації та смерті від RSV, і немає іншого лікування, крім симптоматичної терапії.

Як запобігти RSV:

Наразі існують дві вакцини від RSV: Arexvy, розробленої GSK, та Abrysvo – від Pfizer. На жаль, вони не доступні в Україні, наявні у Сполучених Штатах, поступово поширюються у країнах Європи. Тож для українців вся надія – на засоби індивідуального захисту.

Вакцину Abrysvo вводять вагітним жінкам (її варто вводити на терміні 32-36 тижнів), щоб забезпечити їх захисними антитілами, які будуть передані плоду для захисту новонароджених протягом перших шести місяців життя. Вакцинуватися краще в період з вересня по січень. Більшість немовлят, які мають захист від RSV завдяки вакцині, введеній їхньою матір’ю під час вагітності, не потребують подальшого захисту від моноклональних антитіл, зазначають у CDC (Центрі з контролю та профілактики захворювань у США).

Якщо ви захворіли на RSV:

Бажано все ж отримати підтвердження діагнозу – лабораторним шляхом. До слова, придбати антиген RSV можна самостійно, нюанс лише у тому, що поштучно тест-смужки не продаються – лише набором у 20 штук. Ціна такого набору в Україні коливається від 4412 грн до 8605 грн. Тож купують його в основному лабораторії.

Залишайтеся вдома протягом трьох-восьми днів. Більшість людей матимуть легкі симптоми, покращення настане за тиждень або два. Підтримуюча терапія стандартна: вживання великої кількості рідини, прийом безрецептурних ліків для полегшення стану.

Зневоднення, біль у вухах або утруднене дихання можуть бути ознаками вторинної інфекції, яка може стати настільки серйозною, що потребуватиме госпіталізації. Стан може ускладнитися настільки, що пацієнт потребуватиме штучної вентиляції легень.

Грип

Грип – поширене захворювання взимку. У групі ризику – діти до 5 років, дорослі від 65 років, вагітні жінки, люди з ослабленою імунною системою та хронічними захворюваннями, такими як діабет або астма. Вірус грипу атакує дихальну систему, викликаючи лихоманку, болі в тілі, кашель, головний біль і біль у горлі.

Як запобігти грипу:

Зробити щорічне щеплення від грипу, яке доступне кожному віком від 6 місяців. Його можна робити протягом усього сезону грипу, проте CDC рекомендує встигнути зробити щеплення до кінця жовтня-початку листопада – для максимального захисту. Хоча час період циркуляції грипу може змінюватися від року до року, його активність все ж часто починає зростати в жовтні та досягає піку між груднем і лютим. Тривати ж активність вірусу може до травня. Власне кажучи, в українців ще є час зважитися на щеплення. Як розповів «Главкому» Михайло Радуцький, наразі перевищення епідпорогу з грипу та ГРВІ (до яких відносяться Covid-19 та RSV – «Главком») у жодній області України не зафіксовано. За даними нардепа, нині на території України циркулює близько 14 різних штамів «Омікрону». Серед них – «Ерік», симптоми якого такі самі, як й інших відомих штамів Covid-19. Це біль у горлі, нежить, задишка, ломота у тілі, головний біль, лихоманка. Зазначимо: за даними МОЗ, з 9 по 15 жовтня в Україні зафіксовано 143 300 випадків захворювань на грип та ГРВІ, що на 20% більше, ніж за попередній тиждень. В Івано-Франківській області виявили кілька випадків захворювання на грип групи А.

Більшість людей віком від шести місяців і старше потребують лише однієї дози вакцини проти грипу; проте деяким дітям віком від шести місяців до 8 років можуть знадобитися дві дози для найкращого захисту. Вагітним можна робити щеплення у третьому триместрі, аби захистити своїх немовлят у перші кілька місяців після народження (коли вони ще занадто малі для щеплення).

«Деякі люди все одно захворіють на грип після вакцинації. Але дані свідчать про те, що вакцина зменшить ризик важкого захворювання та госпіталізації. Ви можете відчувати себе погано, але не настільки, як якби ви не отримали вакцину», – каже дослідник-інфекціоніст Єльського університету (США) Шана Глісон.

Цього року є певні оновлення: вакцинація проти грипу більше не рекомендуються людям з алергією на яйця, незалежно від тяжкості попередньої реакції. Загалом важкі алергічні реакції є рідкістю. Відповідно до рекомендацій ЦКЗ, який рекомендує всі вакцини вводити в умовах, де алергічні реакції можна швидко розпізнати та лікувати. Люди з алергією на інші інгредієнти вакцини повинні обговорити цей нюанс зі своїм лікарем.

В Україні є дві вакцини від грипу: французька «Ваксігрип» та корейська «Джи Сі Флу». Обидві захищають від чотирьох штамів грипу, які, за даними ВООЗ, поширюються у поточному епідсезоні:

вірус грипу A/Victoria/4897/2022(H1N1)pdm09;

вірус грипу A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вірус грипу B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

вірус, грипу B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

В аптеках «Ваксігрип» можна придбати за 480-510 грн, корейська вакцина – від 360 грн. Щоправда, «Джи Сі Флу» в аптеках – це рідкість.

Обидві вакцини сертифіковані та рекомендовані Міністерством охорони здоров’я. Саме рекомендованими, а не обов’язковими – з тієї причини, що не є безплатними, отже, держава не може вимагати вакцинації, якщо не може забезпечити безкоштовними біопрепаратами. (На відміну від календарних вакцин для дітей – скажімо, проти кору чи дифтерії, які є безплатними, і, відповідно, обов’язковими). Щоправда, для однієї категорії щеплення від грипу є безплатним: це – медпрацівники.

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У приватних клініках вакцинуватися коштує дорожче: як правило, за препарат «Ваксігрип» просять 550 грн, за «Джи Сі Флу» – 500 грн. Плюс у пакеті з щепленням неодмінно іде огляд і консультація лікаря – звісно, не безплатна: ця послуга коштує від 300 до 500 грн, у залежності від міста та клініки.

Увага! Нагадуємо, якщо ви вирішили придбати вакцину в аптеці самостійно і принести її до маніпуляційного кабінету поліклініки, то врахуйте два моменти:

Зберігайте чек. Медсестра відмовиться колоти вам цей препарат, якщо чеку не буде, чи якщо між купівлею та уколом мине більше, ніж 2 години – навіть на пару хвилин. Забезпечте холодовий коридор, тобто щоб вакцина транспортувалась у холоді. Це можна забезпечити шляхом використання термосумки та холодових агентів.

Якщо ви захворіли на грип

CDC рекомендує залишатися вдома принаймні ще 24 години після того, як зникне лихоманка. Крім того, діти та підлітки не повинні приймати аспірин або препарати, що містять саліцилат, для лікування симптомів грипу, оскільки цей інгредієнт може спричинити рідкісний стан під назвою синдром Рея у дітей віком до 18 років.

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Слід порадитися з лікарем щодо доцільності прийому противірусних препаратів, наприклад, «Таміфлю», особливо якщо ви належите до групи ризику. Діти також можуть приймати ці ліки. Противірусні засоби можуть допомогти зменшити симптоми, скоротити тривалість хвороби на один-два дні та запобігти пневмонії та іншим серйозним ускладненням.

Саліцилат – похідні о-оксибензойної (саліцилової) кислоти. Сама саліцилова кислота, жарознижувальна дія якої була відома з давніх часів, і сьогодні застосовується обмежено, але ця сполука має назку похідних сполук, що широко використовують у медицині для збивання підвищеної температури. Синдром Рея – це рідкісний серйозний стан, який проявляється гострою незапальною енцефалопатією (незапальне ураження головного мозку з порушенням його функції) та жировою дегенеративною печінковою недостатністю.

Чи слід робити всі три щеплення одночасно?

CDC вважає безпечним одночасне щеплення проти Covid-19 і проти грипу. Водночас вакцини проти RSV для людей похилого віку та вагітних жінок є новими, і наразі немає даних, щоб точно сказати, чи введення їх одночасно з двома іншими біопрепаратами є доцільним. Люди, які отримують більше однієї вакцини одночасно, можуть відчувати більше побічних ефектів.

«Більшість побічних ефектів залишаються легкими та короткочасними, навіть у людей, які отримують обидві вакцини одночасно», – підкреслюють дослідники-інфекціоністи Єльського університету.

Що ще можна зробити, щоб уникнути інфекцій?

Хоча вакцини забезпечують надійний захист, вони не завжди можуть 100% захистити від інфекції, тому доцільно вжити додаткових заходів обережності.

У випадку з Covid-19 це використання домашніх тестів, аби визначити, чи це саме коронавірусна хвороба та уникнути поширення вірусу. В Україні такий тест коштує від 233 грн.

Інші стратегії запобігання зимовим респіраторним вірусам, надані CDC, включають:

стратегічне маскування – це носіння добре підігнаних масок чи респіраторів, які щільно закривають рот і ніс, коли люди навколо кашляють, чхають або розмовляють;

– це носіння добре підігнаних масок чи респіраторів, які щільно закривають рот і ніс, коли люди навколо кашляють, чхають або розмовляють; забезпечення циркуляції повітря в приміщенні – покращення системи вентиляції, відкривання вікон;

в приміщенні – покращення системи вентиляції, відкривання вікон; дезінфекція поверхонь та предметів використовуйте слабким розчином відбілювача або дезінфікувальних спреїв (з вмістом спирту не менш ніж 70%);

та предметів використовуйте слабким розчином відбілювача або дезінфікувальних спреїв (з вмістом спирту не менш ніж 70%); гігієна рук ;

; тримайтеся подалі від місць скупчень людей, там більша ймовірність зараження респіраторним вірусом.

Експрес-тести, зокрема, назальні на антиген до коронавірусної хвороби можна вільно придбати в аптеках за ціною до 350 грн

Ще кілька слів про маски

Експерти Yale Medicine дають деякі рекомендації, які допоможуть розібратися, коли слід носити маску.

1. Подумайте про свій особистий ризик і ризики тих, хто вас оточує.

«Якщо у вас високий ризик тяжкого перебігу Covid-19, було б розумно носити маску в громадських закритих приміщеннях, особливо якщо у вашому регіоні циркулює коронавірус», – коментує Карен Джубаник, доктор медичних наук, спеціаліст із невідкладної медицини Yale Medicine, яка доглядала за пацієнтами з Covid-19.

Зокрема, замислитися про те, чи одягнути маску, слід наступним категоріям осіб:

віком 50 років або більше, ризик зростає з віком;

з наявністю супутніх захворювань – захворювання серця, діабет, ожиріння у першу чергу;

вагітні жінки;

пацієнтам закладів довгострокового догляду;

тим, хто стикається з перешкодами в доступі до медичної допомоги.

«Маскування» наразі не є обов’язковим, проте повністю ігнорувати його не слід фото: boryspil-eparchy.org

Крім того, кожна людина, включно з молодими здоровими особами, може розглянути можливість носити маску в деяких ситуаціях, якщо вони живуть в географічній зоні, де поширюється вірус.

2. Рекомендується носити маску під час візиту до лікаря або під час відвідування когось у лікарні. Зараз медичні центри не вимагають носіння масок, хоча деякі з них обговорюють повернення до цієї практики. Автори статті, опублікованої в липні в журналі New England Journal of Medicine, заявили, що носіння масок у таких умовах може допомогти захистити і саму особу, і її оточення від вірусів, які також можуть загострити будь-які основні захворювання.

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3. У деяких ситуаціях вибір на користь маски може здаватися очевидним. До прикладу, це мандрівка За даними CDC, респіраторні інфекції, включаючи Covid-19, грип і звичайну застуду, є основними причинами, через які мандрівники, які повертаються, звертаються за медичною допомогою. Карен Джубаник, доктор медичних наук, спеціаліст із невідкладної медицини радить людям розглянути можливість носити маски в літаках, поїздах, автобусах та інших видах громадського транспорту.

Інші місця, куди експерт радить одягнути маску – це церква, масові свята типу весілля. А от дітям до п’яти років лікарі не рекомендують маскуватися.

«Дітям молодше 5 років важче носити маску, тому, якщо немає ситуації високого ризику, я б не рекомендувала змушувати дітей носити маску», — каже вона.

При підготовці матеріалу використане джерело Yale Medicine

Наталія Сокирчук, «Главком»