Комаровський розповів, як батькам захистити дітей від ґвалтівників

Дуже часто буває, що діти не бачать у батьках захисників і друзів, тому і приховують важливі подробиці свого життя, зазначив Комаровський

Більшість злочинів щодо дитини відбуваються через те, що діти нічого не повідомляють про них своїм батькам або ж батьки не надають значення словам дитини.

Про це заявив відомий педіатр Євген Комаровський у Instagram.

Також, дуже часто буває, що діти не бачать у батьках захисників і друзів, тому і приховують важливі подробиці свого життя, побоюючись бути звинуваченими або вилаяними.

А хулігани та ґвалтівники тільки цим і користуються, пригнічуючи дітей психологічно і фізично.

Комаровський пояснив батькам, як уникнути подібних проблем:

Найголовніше, це завжди уважно слухати те, що говорять діти. Завжди знайдіть хвилинку, щоб вислухати своє чадо: покажіть, що до вас можна звернутися в будь-який час і з будь-якого приводу.

Саме увага батьків до своєї дитини, її життя, інтересів, кола спілкування – важлива складова профілактики правопорушень щодо дітей, адже будь-який хуліган чи ґвалтівник побоюється, що інформація про нього та його дії стане відома дорослим.

Спостерігайте за будь-якими змінами в настрої та поведінці дитини. Вони можуть бути не випадкові. Можливо реальних приводів для занепокоєння і немає, але все ж краще в цьому переконається.

Якщо підтверджується інформація про протиправні дії щодо дитини, але ви не знаєте, як вчинити, то скористайтеся послугами фахівців: психологів і юристів, зверніться на гарячу лінію і обов'язково знайдіть підтримку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Пам'ятайте, що захист законних прав дітей є безумовним пріоритетом. Якщо дитина постраждала, то вона обов'язково має отримати професійну допомогу.