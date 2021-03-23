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    Комаровський розповів, як батькам захистити дітей від ґвалтівників

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    Комаровський пояснив, як батькам захистити дітей від ґвалтівників - Комаровський розповів, як батькам захистити дітей від ґвалтівників
    Комаровський пояснив, як батькам захистити дітей від ґвалтівників

    Дуже часто буває, що діти не бачать у батьках захисників і друзів, тому і приховують важливі подробиці свого життя, зазначив Комаровський

    Більшість злочинів щодо дитини відбуваються через те, що діти нічого не повідомляють про них своїм батькам або ж батьки не надають значення словам дитини.

    Про це заявив відомий педіатр Євген Комаровський у Instagram.

    Також, дуже часто буває, що діти не бачать у батьках захисників і друзів, тому і приховують важливі подробиці свого життя, побоюючись бути звинуваченими або вилаяними.

    А хулігани та ґвалтівники тільки цим і користуються, пригнічуючи дітей психологічно і фізично.

    Комаровський пояснив батькам, як уникнути подібних проблем:

    • Найголовніше, це завжди уважно слухати те, що говорять діти. Завжди знайдіть хвилинку, щоб вислухати своє чадо: покажіть, що до вас можна звернутися в будь-який час і з будь-якого приводу.
    • Саме увага батьків до своєї дитини, її життя, інтересів, кола спілкування – важлива складова профілактики правопорушень щодо дітей, адже будь-який хуліган чи ґвалтівник побоюється, що інформація про нього та його дії стане відома дорослим.
    • Спостерігайте за будь-якими змінами в настрої та поведінці дитини. Вони можуть бути не випадкові. Можливо реальних приводів для занепокоєння і немає, але все ж краще в цьому переконається.
    • Якщо підтверджується інформація про протиправні дії щодо дитини, але ви не знаєте, як вчинити, то скористайтеся послугами фахівців: психологів і юристів, зверніться на гарячу лінію і обов'язково знайдіть підтримку.

    Пам'ятайте, що захист законних прав дітей є безумовним пріоритетом. Якщо дитина постраждала, то вона обов'язково має отримати професійну допомогу.

    Теги: здоров'я діти лікар батьки Instagram секс
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