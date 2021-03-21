«Діє нестандартно». Відома лікарка розкрила небезпеку «українського» Covid-19

Вакцина від Covid-19 повинна бути ефективною і проти «українського» штаму, зазначає інфекціоністка МОЗ

У випадку з «українським» штамом медики не можуть бути впевнені в ефективності звичної терапії

Нова мутація коронавірусу, яку виявили в Україні, дає «нестандартну» відповідь на звичну терапію і викликає важчі й триваліші форми захворювання.

Про це в інтерв’ю виданню «Обозреватель» заявила провідна інфекціоністка МОЗ України Ольга Голубовська.

При цьому вона підкреслює, що вакцина від Covid-19 повинна бути ефективною і проти «українського» штаму.

«Крім того, що вірус помолодшав, гострий період став більш тривалим, часто спостерігається період загострення, трохи нестандартна відповідь на нашу звичну терапію, особливі лабораторні дані – крім усього цього він може викликати і важчі форми захворювання», – розповіла Голубовська.

За її словами, у випадку з «українським» штамом медики не можуть бути впевнені в ефективності звичної терапії.

«У нас є відпрацьовані методи лікування, а хворі або слабо відповідають на них, або спочатку відповідають, а потім дають загострення процесу. Часто у нас немає чіткої впевненості, що, якщо ми зараз отримали відповідь, завтра вона буде стабільно довго триматися. Всі разом ми думаємо, що з цим робити», – зазначила Голубовська.

Вона додала, що, швидше за все, мова йде про значущу мутацію вірусу.

«Вірус мутує постійно, але існують значні мутації, які дійсно впливають на передачу, на клініку захворювання. Ми, клініцисти, давно говоримо про зміну клініки Covid-19. І це може бути пов'язано тільки з якимось особливим штамом», – сказала Голубовська.

«Це не суто «український» штам. У кожній країні є якісь особливості коронавірусу. В Івано-Франківську виявили вірус, який має мутацію тих штамів, які циркулюють. Вважається, що цей штам «британський», хоча сама ця мутація може бути виявлена у всіх штамах», – пояснила лікарка.

Говорячи про ефективність вакцини проти «українського» штаму, Голубовська зауважила, що питання потребує дослідження.

«Це питання треба вивчити. Але я думаю, що буде працювати проти саме цього штаму. На сьогодні уникає вакцини тільки південноафриканський. У нас в основному Велика Британія з якимись мутаціями. Тому я думаю, що буде», – сказала вона.

Раніше стало відомо, що лабораторія «Шаріте» виявила в Україні два абсолютно нові штами коронавірусу. Їх знайшли у пацієнтів з Львівської та Луганської областей.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що «британський» штам коронавірусу є по всій країні.