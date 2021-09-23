Спалах Covid-19 на Буковині: всі тяжко хворі – нещеплені

Директор Чернівецької обласної інфекційної лікарні: У нас заповнені майже усі реанімаційні ліжка

Серед інфікованих коронавірусом пацієнтів, які потрапляють у Чернівецьку обласну інфекційну лікарню, немає жодного, хто б вакцинувався хоча б однією дозою вакцини. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив директор медустанови Дмитро Домбровський.

«Всі шпиталізовані пацієнти нещеплені. Ні однією дозою, ні двома», – наголосив лікар.

Тим часом ситуація із заповнюваністю «ковідних» ліжок досить непроста.

«У нас заповнено близько 80–85% ліжок у терапії, реанімаційні – майже усі. Звісно, відбувається певний рух хворих: когось виписуємо, когось шпиталізуємо. Іде потік пацієнтів, але, на жаль, тенденція лише до збільшення госпіталізацій», – констатував Домбровський.

Щодо збільшення кількості «коронавірусних» місць, то це питання не належить до компетенції лікарні, наголосив директор медзакладу.

«Адміністрація однієї лікарні не може самостійно вирішувати це питання. Ми будемо радитися з адміністрацією інших лікувальних закладів, міським департаментом охорони здоров’я, облдержадміністрацією. Ми постійно комунікуємо, моніторимо ситуацію. Сподіваюся, зможемо спільно знайти вихід», – сказав Дмитро Домбровський.

Нагадаємо, з 23 вересня державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила «жовтий» епідеміологічний рівень по всій території України.

За даними МОЗ, відсоток летальних випадків серед вакцинованих громадян становить 0,0015% від усіх щеплених.

Загалом в Україні, за даними МОЗ, зробили 11,7 млн щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали 6,4 млн осіб, а повністю вакцинувалися – 5,2 млн українців.