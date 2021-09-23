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    Спалах Covid-19 на Буковині: всі тяжко хворі – нещеплені

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    Новий штам коронавірусу дає стрімке погіршення стану хворого, констатує Дмитро Домбровський - Спалах Covid-19 на Буковині: всі тяжко хворі – нещеплені

    Новий штам коронавірусу дає стрімке погіршення стану хворого, констатує Дмитро Домбровський

    Фото з відкритих джерел

    Директор Чернівецької обласної інфекційної лікарні: У нас заповнені майже усі реанімаційні ліжка

    Серед інфікованих коронавірусом пацієнтів, які потрапляють у Чернівецьку обласну інфекційну лікарню, немає жодного, хто б вакцинувався хоча б однією дозою вакцини. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив директор медустанови Дмитро Домбровський.

    «Всі шпиталізовані пацієнти нещеплені. Ні однією дозою, ні двома», – наголосив лікар.

    Тим часом ситуація із заповнюваністю «ковідних» ліжок досить непроста.

    «У нас заповнено близько 80–85% ліжок у терапії, реанімаційні – майже усі. Звісно, відбувається певний рух хворих: когось виписуємо, когось шпиталізуємо. Іде потік пацієнтів, але, на жаль, тенденція лише до збільшення госпіталізацій», – констатував Домбровський.

    Щодо збільшення кількості «коронавірусних» місць, то це питання не належить до компетенції лікарні, наголосив директор медзакладу.

    «Адміністрація однієї лікарні не може самостійно вирішувати це питання. Ми будемо радитися з адміністрацією інших лікувальних закладів, міським департаментом охорони здоров’я, облдержадміністрацією. Ми постійно комунікуємо, моніторимо ситуацію. Сподіваюся, зможемо спільно знайти вихід», – сказав Дмитро Домбровський.

    Нагадаємо, з 23 вересня державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила «жовтий» епідеміологічний рівень по всій території України.

    За даними МОЗ, відсоток летальних випадків серед вакцинованих громадян становить 0,0015% від усіх щеплених.

    Загалом в Україні, за даними МОЗ, зробили 11,7 млн щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали 6,4 млн осіб, а повністю вакцинувалися – 5,2 млн українців.

    Читайте також інтерв’ю: Директор Чернівецької обласної «ковідної» лікарні: Заповнено 80-85% ліжок, реанімаційні – майже усі
    Теги: лікар вакцинація коронавірус
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    Спалах Covid-19 на Буковині: всі тяжко хворі – нещеплені