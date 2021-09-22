Як потрапити до кіно і театру з 23 вересня: роз’яснення Мінкульту

У «жовтій» зоні до кіно і театру пускатимуть не лише вакцинованих глядачів

Кінотеатри, клуби, театри та інші заклади сфери культури працюватимуть і в період посилення карантину

Після запровадження на території України «жовтої» зони епіднебезпеки заклади культури працюватимуть не лише для вакцинованих. У кіно і театр в «жовтій» зоні будуть пускати і при пред'явленні негативного тесту на Covid-19. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України у Facebook.

«Також тимчасово для безперешкодного відвідування закладів культури або будь-яких заходів дозволено мати негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген. Такий результат дійсний 72 години», - йдеться в повідомленні.

Кінотеатри, клуби, театри та інші заклади сфери культури працюватимуть і в період карантину, але з дотриманням карантинних вимог і обмежень.

Зокрема, в «жовтій» зоні слід обов'язково дотримуватися маскового режиму та фізичної дистанції в 1,5 м.

Графіка Мінкульт

Разом з цим забороняється проведення масових заходів за участю більше 1 людини на 4 м площі будівлі або території, з наповненістю кінозалів або залів інших закладів культури більше 2/3 місць (при схемі розміщення «два заповнені ряди - один порожній») або більше 50% місць (при розміщенні в шаховому порядку).

Обмеження за часом роботи закладів культури відсутні.

Для повноцінної роботи закладів культури також має бути мінімум 80 % вакцинованих хоча б однією дозою працівників (або з дійсним негативним результатом тестів).

Як відомо, 23 вересня Україна переходить у «жовту» зону карантину: головні зміни.

Напередодні уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року. Це означає, що карантинні обмеження будуть ухвалюватися в залежності від показників госпіталізацій, смертності та захворюваності у кожній області окремо. У цілому, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що навантаження на систему охорони здоров’я поки що контрольоване.

Тим часом Львівщина розгортає додаткові стаціонари для ковід-хворих.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.