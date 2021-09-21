Головні новини 21 вересня за хвилину

Глава держави вважає, що 76-та сесія Генасамблеї ООН може допомогти в питанні деокупації Донбасу та Криму

Робочий візит президента Зеленського у США, Байден заявив про початок ери «безжальної дипломатії», МОЗ назвав кількість померлих серед вакцинованих українців

Президент Зеленський перебуває з робочим візитом у США

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Глава держави розпочаві свій візит з покладання квітів до меморіалу «11 вересня». В інтерв'ю з Нью-Йорка Зеленський заявив, що Україна шукає рішення щодо Донбасу та окупованого Криму та 76-а сесія Генасамблеї ООН в Нью-Йорку може стати одним із майданчиків для таких питань. Детальніше читайте тут.

Байден оголосив на Генасамблеї ООН початок ери «безжальної дипломатії»

Сполучені Штати Америки після виведення військ з Афганістану відкривають еру «безжальної дипломатії» замість «безжальної війни». Президент Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що військова сила повинна стати крайнім засобом в арсеналі США. Детальніше читайте тут.

Президенти трьох країн відвідають Україну на річницю трагедії в Бабиному Яру

На початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета. 6 жовтня буде відкрито меморіальний об'єкт «Кришталева стіна плачу», а з 27 вересня по 7 жовтня пройде ряд інших заходів: виставки, презентації книг, Національний урок пам'яті в українських школах, прем'єра документального фільму «Бабин Яр. Контекст» режисера Сергія Лозниці. Детальніше читайте тут.

Україна переходить у «жовту» зону карантину: головні зміни

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила «жовтий» епідеміологічний рівень по всій території України з 23 вересня. Таке рішення було ухвалене через погіршення епідемічної ситуації: за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання на Covid-19 зросла на 68%, а госпіталізацій – на 51%. Детальніше читайте тут.

МОЗ назвав кількість смертей серед вакцинованих українців

В Україні померли 95 осіб, яких раніше вакцинували від коронавірусу, що становить 0,0015% від усіх щеплених, повідомили у МОЗ. Стверджується, що 77 летальних випадків ніяк не пов'язані з вакцинацією – це випадкова подія, яка збіглася за часом із проведеним щепленням. Детальніше читайте тут.

Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт Держбюджету на 2022 рік

Верховна Рада за результатами подання прийняла до розгляду урядовий проєкт Державного бюджету України на 2022 рік. До 1 жовтня нардепи можуть подати свої пропозиції щодо внесення змін до фінансового документа. Детальніше читайте тут.

В Україні хочуть скасувати перенесення вихідних днів: проєкт закону

В Україні пропонують скасувати перенесення вихідних днів у зв'язку зі святами. Відповідний проєкт закону винесено на громадське обговорення. У законопроєкті пропонується визначити такі категорії як: державне свято, день жалоби, міжнародний день, пам'ятна дата, професійне свято, скорботний день, традиційне свято. Детальніше читайте тут.