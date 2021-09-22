Від Covid-19 в Україні повністю вакциновано понад 5 мільйонів людей

Вчора в Україні зробили ще 116 тисяч щеплень проти коронавірусу

В Україні вчора, 21 вересня, зробили 116 005 щеплень проти Covid-19. З них першу дозу отримали 68 502 людини, а повністю вакцинувалися, тобто отримали другу дозу, – 47 503, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Вакцинацію здійснювали 841 мобільна бригада, 2 878 пунктів щеплення та 335 центрів вакцинації.

Щеплення робили вакцинами Pfizer (Comirnaty) – 63 357, Sinovac (CoronaVac) – 32 310 та AstraZeneca – 20 338.

Загалом в Україні зробили 11 681 589 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали 6 435 425 людей, а повністю вакцинувалися – 5 246 164.

Вчора в Україні виявили майже 7 тисяч нових covid-хворих.

Як відомо, 23 вересня Україна переходить у «жовту» зону карантину: головні зміни.

Напередодні уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року. Це означає, що карантинні обмеження будуть ухвалюватися в залежності від показників госпіталізацій, смертності та захворюваності у кожній області окремо. У цілому, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що навантаження на систему охорони здоров’я поки що контрольоване.

Тим часом Львівщина розгортає додаткові стаціонари для ковід-хворих.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.