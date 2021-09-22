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    В Україні виявили майже 7 тисяч нових covid-хворих

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    Захворюваність на коронаавірус в Україні зростає - В Україні виявили майже 7 тисяч нових covid-хворих
    Захворюваність на коронаавірус в Україні зростає
    фото: Depositphotos.com

    105 людей вчора померли від ускладнень хвороби

    В Україні за минулу добу, 21 вересня, підтвердили 6 754 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих виявили у Харківській та Дніпропетровській областях.

    Також за минулу добу 2 175 осіб госпіталізували, 2 095 осіб одужало, 105 – померли від ускладнень.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    За добу методом ПЛР протестували 36 642 особи, методом ІФА – 11 347 осіб, експрес-тестами – 34 254 особи.

    За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 2 362 559 осіб, одужало – 2 235 668 осіб, летальних випадків - 55 161.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікарня хвороби коронавірус
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    В Україні виявили майже 7 тисяч нових covid-хворих