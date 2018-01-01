Спалах кору: відомий лікар нагадав батькам, що у європейських країнах штрафують за відсутність щеплення у дітей

За словами дитячого інфекціоніста, спонукають людей робити щеплення усюди по-різному

Заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьов пояснив в інтерв’ю «Главкому», що щеплення від кору потрібно робити як дітям, так і дорослим. «В будь-якому віці, якщо немає імунітету, можна захворіти. Точної статистики я не маю, але те, що на кір хворіють в будь-якому віці, - це точно. В мене великий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щеплення

За словами дитячого інфекціоніста, спонукають людей робити щеплення усюди по-різному

Заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьов пояснив в інтерв’ю «Главкому», що щеплення від кору потрібно робити як дітям, так і дорослим.

«В будь-якому віці, якщо немає імунітету, можна захворіти. Точної статистики я не маю, але те, що на кір хворіють в будь-якому віці, - це точно. В мене великий досвід, я бачив різне. І бабусі хворіли на кір», - заявив Крамарьов.

За його словами, спонукають людей робити щеплення усюди по-різному.

«Он, наприклад, в європейських країнах і штрафують за те, що немає щеплення. У Франції, я читав, в школи не будуть пускати без щеплення. Ну і пропаганда також важлива. У нас є закон «Про захист населення від інфекційних хвороб», зокрема, я кажу про статтю 15, але він не виконується. А там написано, що нещеплені діти не мають права відвідувати дитячий колектив», - зазначив Заслужений лікар України.

В статті 15 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» йдеться про запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах:

«Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Дітям, які не отримали щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його».

Раніше заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьов розповів, як запобігти захворюванню на кір.

Як повідомлялося, станом на 11 січня, у Києві зафіксовано 66 випадків захворювання на кір, із них 54 – діти.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

Читайте також інтерв’ю «Главкому»: Інфекціоніст Сергій Крамарьов: Кір розповзеться по всій країні. Порада одна - щеплення