У столиці зафіксовано 66 випадків захворювання на кір

Дані станом на 10:00 11 січня 2018 року

У Києві зафіксовано 66 випадків захворювання на кір, із них 54 – діти. Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, повідомляє «Главком». Вона нагадала, що найефективніший спосіб вберегтися від цієї хвороби – вакцинація. «Сьогодні столиця повністю забезпечена вакцинами проти кору.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дані станом на 10:00 11 січня 2018 року

У Києві зафіксовано 66 випадків захворювання на кір, із них 54 – діти. Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, повідомляє «Главком».

Вона нагадала, що найефективніший спосіб вберегтися від цієї хвороби – вакцинація.

«Сьогодні столиця повністю забезпечена вакцинами проти кору. Зверніться до лікаря, проконсультуйтеся щодо можливості вакцинації для себе та своїх дітей і зробіть щеплення, щоб уберегтись від цієї хвороби», – закликала Валентина Гінзбург.

Вона додала, що для дітей до 18 років щеплення безкоштовні. Дорослі можуть вакцинуватися до 30 років.

Серед інших способів мінімізувати ризик інфікування Валентина Гінзбург назвала часте вологе прибирання, провітрювання приміщення, уникання закритих приміщень із великим скупченням людей.

«Такі прості речі в рази зменшують ризик захворіти. Але потрібно розуміти, що ці поради працюють, якщо виконувати їх системно та всюди: вдома, на роботі, у колективах. Не так важко переконати колег зробити п’ятихвилинну перерву, щоб зайвий раз відкрити в кабінеті кватирку для провітрювання», – зауважила Валентина Гінзбург.

Вона також повідомила, що Департамент охорони здоров’я здійснив низку організаційних заходів, які впроваджуватимуться у період підвищеної захворюваності на кір.

«Уже сьогодні начальники районних управлінь охорони здоров’я отримали вказівку розглянути можливість організації щоденної роботи кабінетів щеплень, зокрема й у вихідні дні. Також проводиться робота з перегляду наявних тимчасових протипоказань до щеплення серед киян і уточнення щеплювального статусу дітей», – повідомила Валентина Гінзбург.

Окрім того, за словами директора Департаменту, фахівці постійно контролюватимуть стан захворюваності на кір, наявність щеплення проти кору та дотримання санітарно-епідемічного режиму в дошкільних і загальноосвітніх закладах.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.