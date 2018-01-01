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    Інфекціоніст розповів, як зменшити ризик захворювання на кір

    Лікар наполягає, що треба обов'язково робити щеплення
    Заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьов в інтерв’ю «Главкому» розповів, як запобігти захворюванню на кір. За його словами, варто дотримуватися двох порад. «Порада одна - щеплення. Навіть зараз, в період епідемічного підйому, треба робити щеплення проти кору. В першу чергу, це стосується дітей,
    • Сьогодні, 17:14
    • Розсилка
    Хвора на кір дитина
    Хвора на кір дитина

    Лікар наполягає, що треба обов'язково робити щеплення

    Заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьов в інтерв’ю «Главкому» розповів, як запобігти захворюванню на кір.

    За його словами, варто дотримуватися двох порад.

    «Порада одна - щеплення. Навіть зараз, в період епідемічного підйому, треба робити щеплення проти кору. В першу чергу, це стосується дітей, звісно. Але і дорослі також можуть зробити щеплення проти кору», - сказав лікар.

    Крім того, він радить уникати місць, де багато людей. «Джерело інфекції може бути будь-де», - зазначив Крамарьов.

    На зауваження, що серед дітей, які зараз захворіли на кір, є дитина, яка була щеплена, лікар сказав, що теж можливо.

    «Згідно з наукою вакцинологією, до 10% дітей можуть не відповідати повноцінно на щеплення. Така людина може захворіти, але кір у неї буде перебігати легко і без ускладнень. Так що, все одно щеплення робити треба», - підкреслив Крамарьов.

    Як повідомлялося, станом на 11 січня, у Києві зафіксовано 66 випадків захворювання на кір, із них 54 – діти.

    Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

    Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

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