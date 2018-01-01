Інфекціоніст розповів, як зменшити ризик захворювання на кір

Лікар наполягає, що треба обов'язково робити щеплення

Заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьов в інтерв’ю «Главкому» розповів, як запобігти захворюванню на кір. За його словами, варто дотримуватися двох порад. «Порада одна - щеплення. Навіть зараз, в період епідемічного підйому, треба робити щеплення проти кору. В першу чергу, це стосується дітей,



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Хвора на кір дитина

Лікар наполягає, що треба обов'язково робити щеплення

Заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьов в інтерв’ю «Главкому» розповів, як запобігти захворюванню на кір.

За його словами, варто дотримуватися двох порад.

«Порада одна - щеплення. Навіть зараз, в період епідемічного підйому, треба робити щеплення проти кору. В першу чергу, це стосується дітей, звісно. Але і дорослі також можуть зробити щеплення проти кору», - сказав лікар.

Крім того, він радить уникати місць, де багато людей. «Джерело інфекції може бути будь-де», - зазначив Крамарьов.

На зауваження, що серед дітей, які зараз захворіли на кір, є дитина, яка була щеплена, лікар сказав, що теж можливо.

«Згідно з наукою вакцинологією, до 10% дітей можуть не відповідати повноцінно на щеплення. Така людина може захворіти, але кір у неї буде перебігати легко і без ускладнень. Так що, все одно щеплення робити треба», - підкреслив Крамарьов.

Як повідомлялося, станом на 11 січня, у Києві зафіксовано 66 випадків захворювання на кір, із них 54 – діти.

Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.