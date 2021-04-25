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    Стало відомо, в яких місцях найчастіше інфікуються українці

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    30% підтверджених випадків інфікування припадає на транспорт - Стало відомо, в яких місцях найчастіше інфікуються українці
    30% підтверджених випадків інфікування припадає на транспорт
    Фото з відкритих джерел

    Найчастіше українці інфікуються коронавірусом, перебуваючи в закритих приміщеннях або транспорті

    Найбільш небезпечними за рівнем інфікування для українців є закриті приміщення і транспорт, вважає голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан. Про це він заявив в програмі Факти.

    «Сьогодні найчастіше хворіють там, де виявляють інфікованого коронавірусом і де не можна провести обмежувальних заходів. На другому місці організовані колективи в яких не дотримуються протиепідемічних заходів. Зокрема ігнорують маски, антисептики», – зазначає Рубан.

    Також, на його думку, часто інфікуються корнавірусом в місцях з непрацюючою вентиляцією, адже для цього збудника – це основне.

    «Третє – транспорт. 30% підтверджених випадків інфікування припадає на транспорт», – зазначає голова Держпродспоживслужби.

    Відповідаючи на запитання про терміни завершення жорстких обмежувальних заходів, Олег Рубан зазначив, що це буде рішення міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Києва.

    «Саме на засіданні цієї комісії будуть розглядатися показники захворюваності, дотримання протиепідемічних заходів тощо. Її рішення буде залежати від ситуації», – зазначив Рубан.

    Водночас він зазначив, що «сьогодні рано говорити про продовження або завершення локдауну в столиці».

    Нагадаємо, в Україні станом на 24 квітня 2021 року зафіксовано 12711 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 532 дітей та 230 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 3508 осіб, летальних випадків – 392, одужало – 13687 осіб, здійснено тестувань – 92136.

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    Теги: українці хвороби транспорт коронавірус
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