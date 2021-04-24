Нові противірусні обмеження набули чинності в Німеччині

Обмеження передбачають заборону на вихід із дому з 21.00 до 05.00 місцевого часу

Ангела Меркель закликала співвітчизників поставитися до нових правил з розумінням

В ніч на суботу у Німеччині набули чинності нові загальнонаціональні обмеження, введені через несприятливу ситуацію із поширенням Covid-19. Про це повідомляє агентство Associated Press (AP).

«Жодна країна, яка змогла переломити третю хвилю пандемії, а потім знову послабити обмеження, не змогла зробити це без жорстких заходів, таких як нічна комендантська година», – сказала з цього приводу канцлер ФРН Ангела Меркель у своєму зверненні до співвітчизників.

Вона визнала, що нові заходи є «жорсткими», але «вкрай необхідними», і жителям ФРН потрібно прийняти їх. При цьому вона послалася на приклад внутрішньої політики в таких країнах, як Велика Британія, Португалія та Ірландія, де, за її словами, рівень захворюваності різко скоротився через жорсткі локдауни.

У середу бундестаг ухвалив спірні поправки до закону про інфекційний захист. За внесення змін проголосували 342 депутати правлячої коаліції, 250 проголосували проти і 64 утрималися. Опозиційні «ліві», Вільна демократична партія і права «Альтернатива для Німеччини» закон не схвалили.

Нові обмеження можна буде задіяти повсюдно автоматично при рівні заражень понад 100 нових випадків на тиждень на 100 тис. осіб. Якщо заражень буде більше 165 на 100 тис. осіб, то знову закриють школи і дитячі садки, які і так працюють з неповним завантаженням. Обмеження передбачають заборону на вихід із дому з 21.00 до 05.00 місцевого часу, гуляти в цей час дозволять тільки власникам собак.

Водночас, зазначають західні ЗМІ, у восьми федеральних землях Німеччини рівень заражень перевищує 165 на 100 тис. осіб, а по країні в цілому коливається біля позначки в 164.

Тим часом, глава МОЗ ФРН Єнс Шпан повідомив, що Німеччина припиняє приймати приїжджих, за винятком громадян ФРН, з Індії, де ситуація з коронавірусом серйозно загострилася.

У середу поліція Берліна розігнала демонстрацію противників коронавірусних обмежень біля Бранденбурзьких воріт. За даними газети Morgenpost, в ній взяли участь близько 8 тисяч осіб.

У п'ятницю медичні служби ФРН повідомили про більше ніж 23,3 тис. виявлених за добу випадків коронавірусу; також померли щонайменше 286 осіб. З початку пандемії в Німеччині зареєстрували майже 3,3 млн випадків хвороби, померли понад 81 тис. інфікованих.

Раніше повідомлялося, що Німеччина займає десяту сходинку серед країн у світі за кількістю зареєстрованих випадків Covid-19.

У звʼязку з цим президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав жителів країни бути готовими до ще кількох тижнів жорстких обмежень у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Також стало відомо, що мерія німецького міста Галле проголосувала за тимчасове призупинення повноважень 64-річного мера Бернда Віганда, який вакцинувався від коронавірусу поза чергою.