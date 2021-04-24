  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Ізраїлі радять поки не їздити до України навіть вакцинованим від коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    МОЗ Ізраїлю рекомендує уникати несуттєвих поїздок за кордон, щоб запобігти поширенню нових штамів хвороби в країні - В Ізраїлі радять поки не їздити до України навіть вакцинованим від коронавірусу
    МОЗ Ізраїлю рекомендує уникати несуттєвих поїздок за кордон, щоб запобігти поширенню нових штамів хвороби в країні

    «Навіть люди, які щеплені, можуть заразитися новими штамами коронавірусу» – МОЗ Ізраїлю

    Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю рекомендує громадянам уникати несуттєвих поїздок за кордон, особливо обережними просять бути у країнах з високими показниками захворюваності на Covid-19, зокрема в Україні.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Jerusalem Post.

    Міністерство охорони здоров’я рекомендує всім ізраїльтянам, зокрема вакцинованим або тим, хто перехворів на Covid-19, уникати несуттєвих поїздок за кордон, щоб запобігти поширенню нових штамів хвороби в країні.

    Сім країн, де рівень захворюваності особливо високий, й куди не варто подорожувати це: Індія, Україна, Бразилія, Ефіопія, ПАР, Мексика та Туреччина.

    У попередженні міністерства сказано, що навіть люди, які щеплені, можуть заразитися новими штамами коронавірусу.

    Як повідомлялося, в Ізраїлі з 18 квітня скасовують обов’язкове носіння масок на вулиці, однак жителі все ще повинні надягати маски в закритих приміщеннях. Ізраїль наблизився до колективного імунітету до Covid-19.

    До слова, в Ізраїлі в середу, 7 квітня, почали діяти оновлені правила щодо в’їзду з країн з підвищеним ризиком зараження Covid-19, зокрема з України.

    Ізраїль підписав угоду з компанією Pfizer про придбання мільйонів доз вакцини проти Covid-19 до 2022 року.

    Нові дози вакцини мають захистити людей від різних штамів коронавірусу. В уряді зазначили, що сподіваються підписати подібну угоду і з компанією Moderna.

    Нагадаємо, Ізраїль після тривалої перерви почне приймати іноземних туристів.

    Теги: Ізраїль Україна хвороби кордон коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies