В Ізраїлі радять поки не їздити до України навіть вакцинованим від коронавірусу

МОЗ Ізраїлю рекомендує уникати несуттєвих поїздок за кордон, щоб запобігти поширенню нових штамів хвороби в країні

«Навіть люди, які щеплені, можуть заразитися новими штамами коронавірусу» – МОЗ Ізраїлю

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю рекомендує громадянам уникати несуттєвих поїздок за кордон, особливо обережними просять бути у країнах з високими показниками захворюваності на Covid-19, зокрема в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Jerusalem Post.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує всім ізраїльтянам, зокрема вакцинованим або тим, хто перехворів на Covid-19, уникати несуттєвих поїздок за кордон, щоб запобігти поширенню нових штамів хвороби в країні.

Сім країн, де рівень захворюваності особливо високий, й куди не варто подорожувати це: Індія, Україна, Бразилія, Ефіопія, ПАР, Мексика та Туреччина.

У попередженні міністерства сказано, що навіть люди, які щеплені, можуть заразитися новими штамами коронавірусу.

Як повідомлялося, в Ізраїлі з 18 квітня скасовують обов’язкове носіння масок на вулиці, однак жителі все ще повинні надягати маски в закритих приміщеннях. Ізраїль наблизився до колективного імунітету до Covid-19.

До слова, в Ізраїлі в середу, 7 квітня, почали діяти оновлені правила щодо в’їзду з країн з підвищеним ризиком зараження Covid-19, зокрема з України.

Ізраїль підписав угоду з компанією Pfizer про придбання мільйонів доз вакцини проти Covid-19 до 2022 року.

Нові дози вакцини мають захистити людей від різних штамів коронавірусу. В уряді зазначили, що сподіваються підписати подібну угоду і з компанією Moderna.

Нагадаємо, Ізраїль після тривалої перерви почне приймати іноземних туристів.