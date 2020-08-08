Степанов ініціюватиме посилення контролю за карантинними заходами



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«За минулу добу загалом було здійснено 39 869 тестувань на коронавірус» - Степанов

Міністр зазначив, що розуміє непопулярність таких кроків, як посилення контролю за дотриманням обмежень і що українці хочуть повернутися до життя, яке було до пандемії

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов ініціюватиме посилення контролю за дотриманням карантинних заходів в Україні.

Про це розповів Степанов на брифінгу в суботу.

Міністр повідомив, що за минулу добу було встановлено одразу два антирекорди щодо поширення коронавірусу в Україні – за кількістю нових випадків (1489) і за кількістю госпіталізованих (294).

Степанов нагадав, що госпіталізації потребують люди, які мають важкий або середньої важкості перебіг коронавірусної хвороби. Також він звернув увагу на високу кількість померлих за добу – 27 осіб.

«Ми бачимо дуже суттєве погіршення ситуації. Я буду звертатися до своїх колег, які відповідають за контролювання всіх наших заходів, щодо обмежувальних заходів. Я як міністр охорони здоров’я буду звертатися щодо посилення контролю за всіма правилами, які встановлені в нашій країні, за всіма обмежувальними заходами», – розповів міністр.

Степанов повідомив, що за минулу добу загалом було здійснено 39 869 тестувань на коронавірус, із них 19 327 досліджень методом ПЛР, а також 20 542 методом ІФА.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 серпня в Україні зафіксовано 1 489 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків більше, ніж учора (1 453).

Одужали – 600 (вчора 531), померли – 27 (вчора 33).

Загалом одужали 43 655 осіб, летальних випадків – 1 879.

У Києві виявлено хворих 200 осіб (вчора 186). Також 88 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 94) і 154 – на Львівщині (вчора 152), 109 – на Рівненщині (вчора 100).

Коронавірус в Україні

Всього 79750

Одужали 43655

Хворіють 34216

Померли 1879

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Нагадаємо, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок Covid-19, з них за добу – 1453. Померли – 33 пацієнти.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.